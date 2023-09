- Bidh OSIRIS-REx Probe aig NASA a’ dèanamh ceartachadh cùrsa deireannach mus till e sampall asteroid chun Talamh

Tha an probe OSIRIS-REx aig NASA air an gluasad ceartachaidh slighe mu dheireadh a choileanadh gu soirbheachail, ga thoirt ceum nas fhaisge air a bhith a’ lìbhrigeadh an sampall asteroid aige chun Talamh air 24 Sultain. Chuir an probe losgadh einnsean goirid gu bàs Didòmhnaich, agus mar thoradh air sin thàinig atharrachadh luaths de 7 òirleach (17.8 ceudameatairean) gach mionaid. Dh’atharraich an gluasad seo suidheachadh tighinn air tìr an capsal sampall, ga ghluasad chun ear faisg air 8 mìle (12.5 cilemeatair) taobh a-staigh an raon laighe ro-shuidhichte air Raon Deuchainn is Trèanaidh Utah Roinn an Dìon.

Lean an gluasad ceartachaidh seo às deidh gluasad suidheachadh cùrsa deatamach air 10 Sultain, a bha ag amas air an sampall capsal a leigeil ma sgaoil air 24 Sultain aig àirde 63,000 mìle (102,000 km) os cionn na Talmhainn. An-dràsta, tha an probe timcheall air 1.8 millean mìle (2.8 millean km) air falbh bhon Talamh agus a ’tighinn faisg air astar timcheall air 14,000 msu (23,000 kph).

Chaidh misean OSIRIS-REx, a chaidh a chuir air bhog san t-Sultain 2016 le buidseat de $ 1 billean, a chuir gus sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid Bennu faisg air an Talamh. Às deidh bliadhnaichean de sgrùdadh, chruinnich e gu soirbheachail mu 8.8 unnsa (250 gram) de stuth bho uachdar Bennu san Dàmhair 2020.

Nuair a thilleas e dhan Talamh, thèid an sampall a lìbhrigeadh gu Ionad Fànais Johnson aig NASA ann an Houston, far am bi e air a ghlèidheadh ​​agus air a stòradh. Thèid cuid de na stuthan asteroid a sgaoileadh gu luchd-saidheans air feadh an t-saoghail gus sgrùdadh a dhèanamh air siostam na grèine tràth agus an àite a dh’ fhaodadh a bhith aig asteroids làn gualain mar Bennu ann an nochdadh beatha air an Talamh. Tha luchd-saidheans den bheachd gur dòcha gun tug na asteroids sin todhar organach, blocaichean togail riatanach airson beatha, chun Talamh tro bhuaidhean àrsaidh.

Fhad ‘s a tha an capsal tilleadh a’ dol chun Talamh, leanaidh am prìomh bhàta-fànais OSIRIS-REx air adhart leis an rùn aige. Leanaidh e air adhart gu asteroid eile a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach, Apophis, air misean leudaichte ris an canar OSIRIS-APEX, a tha san amharc airson 2029.

