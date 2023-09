Tha Misean OSIRIS-REx aig NASA a’ tighinn faisg air an Talamh le sampall luachmhor asteroid

Tha bàta-fànais OSIRIS-REx aig NASA a’ dùnadh a-steach air an Talamh leis a’ chargu luachmhor de shamhlaichean asteroid. Ann an gluasad èiginneach, loisg an soitheach-fànais air na smeòraichean smachd-bheachd aca, ag atharrachadh an astar aige le 0.5 msu gus dèanamh cinnteach gum biodh tilleadh soirbheachail. Às aonais an ceartachadh beag seo, bhiodh an probe agus an cargu asteroid aige air an Talamh a chall.

Tha misean OSIRIS-REx a’ toirt a-steach cruinneachadh de shamhlaichean salachar is greabhail bhon asteroid Bennu, a tha timcheall air 1,650 troigh de leud. Chruinnich an soitheach-fànais timcheall air 8.8 unnsa (250 gram) de stuth nuair a thadhail e air Bennu san Dàmhair 2020. Thèid na sampallan luachmhor sin a lìbhrigeadh don Talamh ann an capsal air madainn 24 Sultain.

Thathas an dùil gun tig an capsal tilleadh air tìr ann an àite sònraichte a tha 36 mìle le 8.5 mìle air Raon Deuchainn is Trèanaidh Utah, iar-dheas air Salt Lake City. Bidh an cur air tìr a’ tachairt timcheall air 13 mionaidean às deidh an capsal a leigeil ma sgaoil, leis an t-soitheach-fànais a’ leantainn astar agus ceàrn mionaideach.

Bidh na sampallan asteroid cruinnichte air leth luachmhor do luchd-saidheans air feadh an t-saoghail. Le bhith a’ sgrùdadh nan sampallan sin, tha luchd-rannsachaidh an dòchas sealladh fhaighinn air cruthachadh agus mean-fhàs ar siostam grèine. A bharrachd air an sin, faodaidh an stuth solas a thoirt air àite asteroids làn gualain mar Bennu ann a bhith a’ lìbhrigeadh na pàirtean riatanach airson beatha air an Talamh.

An-dràsta, tha an soitheach-fànais OSIRIS-REx mu 4 millean mìle air falbh bhon Talamh, a’ siubhal aig astar 14,000 msu. Faodaidh an sgioba misean aon losgadh smeòraich a bharrachd a dhèanamh air 17 Sultain ma tha sin riatanach. Tha e cudromach cuimhneachadh nach till ach an sampall capsal chun Talamh, fhad ‘s a chumas an soitheach-fànais air a thuras a dh’ ionnsaigh an asteroid Apophis airson misean leudaichte, le dùil ri ruighinn ann an 2029.

stòran:

- Post blog oifigearan NASA air 11 Sultain

- Creideas ìomhaigh Ionad Itealaich Space Goddard NASA: slighe tilleadh na Talmhainn airson bàta-fànais OSIRIS-REx agus an sampall capsal.