A’ tuigsinn giùlan dealanach ann an salann leaghte airson ath-ghnìomhaichean niuclasach adhartach

Tha luchd-rannsachaidh bho Obair-lann Nàiseanta Oak Ridge aig Roinn an Lùtha agus Oilthigh Iowa air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn mar a bhios dealanan ag eadar-obrachadh le salainn leaghte ann an reactaran niùclasach adhartach. Le bhith a’ dèanamh atharrais air toirt a-steach cus dealan a-steach do shalainn clorid sinc leaghte, bha e comasach don luchd-saidheans trì stàitean a chomharrachadh a dh’ fhaodas an dealan a ghabhail.

Anns a’ chiad suidheachadh, bidh an dealan na phàirt de radaigeach moileciuil anns a bheil dà ian sinc. Anns an dàrna suidheachadh, bidh an dealan a 'suidheachadh air aon ian sinc. Anns an treas suidheachadh, tha an dealan air a dhì-ghalarachadh agus air a sgaoileadh a-mach gu sgaoilte thairis air iomadh ian salainn. Tha na co-dhùnaidhean sin deatamach airson ro-innse buaidh rèididheachd air coileanadh reactaran le connadh salainn.

Thathas a’ beachdachadh air reactaran salainn leaghte mar dhealbhadh a dh’ fhaodadh a bhith ann airson ionadan cumhachd niuclasach san àm ri teachd. Mar sin, tha e air leth cudromach tuigsinn mar a bhios salainn leaghte a’ dèiligeadh ri rèididheachd àrd. Bha an luchd-rannsachaidh ag amas air solas a thilgeil air giùlan dealanach ann an conaltradh ris na h-ianan a tha nan salann leaghte.

Ged nach freagair an sgrùdadh a h-uile ceist, tha e na thoiseach tòiseachaidh deatamach airson tuilleadh sgrùdaidh air an eadar-obrachadh eadar dealanan agus salainn leaghte. Tha an luchd-rannsachaidh cuideachd den bheachd gum faodadh na trì gnèithean ainmichte a chruthaich na dealanan sa gheàrr-ùine freagairt gus feadhainn nas iom-fhillte a chruthachadh thar amannan nas fhaide.

Tha an sgrùdadh, leis an tiotal “A bheil salainn leaghte le teòthachd àrd ath-ghnìomhach le cus dealanan? Case of ZnCl2,” fhoillseachadh ann an The Journal of Physical Chemistry B. Chaidh a thaghadh mar Roghainn Luchd-deasachaidh ACS, a' comharrachadh a chomas airson ùidh phoblach san fharsaingeachd.

Chaidh an rannsachadh seo a dhèanamh mar phàirt de Ionad Rannsachaidh Crìochan Lùtha Molten Salts in Extreme Environments (MSEE EFRC) aig an DOE air a stiùireadh le deuchainn-lann nàiseanta Brookhaven. Tha an sgioba rannsachaidh an dùil leantainn orra a' rannsachadh buaidh rèididheachd air siostaman salainn eile. Chaidh an rannsachadh coimpiutaireachd aca a dhèanamh aig goireasan luchd-cleachdaidh DOE, a’ gabhail a-steach an Àrainneachd Coimpiutaireachd is Dàta airson Saidheans aig Obair-lann Nàiseanta Oak Ridge agus an Ionad Coimpiutaireachd Saidheansail airson Rannsachadh Cumhachd Nàiseanta aig Saotharlann Nàiseanta Lawrence Berkeley.

Tha tuigse air giùlan eleactronan ann an salann leaghte deatamach airson a bhith ag adhartachadh reactaran salainn leaghte. Bidh e a’ cuideachadh le bhith dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus èifeachdas nan reactaran sin, a tha air am meas mar roghainn gealltanach airson gineadh lùth niuclasach san àm ri teachd.

stòran:

- Lawrence Bernard, ORNL