Am fras Orionid Meteor: Tachartas Sàr-mhath

Thathas an dùil gun tig am fras meteor Orionid, air a mhìneachadh le NASA mar aon de na frasan as brèagha den bhliadhna, anns na làithean a tha romhainn. Aithnichte airson an soilleireachd agus an astar, bidh meteors nan Orionids a’ siubhal aig ìre iongantach 148,000 mìle san uair no 41 mìle san diog. Bidh cuid de na meteors sin a’ fàgail thrèanaichean gleansach air an dèanamh le sprùilleach, a’ cur ri greadhnachas an taisbeanaidh nèamhaidh.

A rèir NASA, bidh na meteors air an dealbhadh le cuid de na rionnagan as soilleire ann an speur na h-oidhche, a’ toirt cùl-raon iongantach dha luchd-amhairc. Thòisich am fras air 26 Sultain agus mairidh e gu 22 Samhain, ach tha dùil gum bi an ìre as àirde air 21 Dàmhair. Rè na h-ùine seo, faodaidh dùil a bhith aig luchd-amhairc ann an speuran gun ghealach mu 23 meteors san uair.

Bidh fras meteor Orionid a’ tachairt gach bliadhna nuair a bhios an Talamh a’ dol tro raon de dh’ àite làn de sprùilleach bho Halley’s Comet. Tha an sprùilleach seo, anns a bheil mìrean duslach bhon comet, an urra ris na sreathan solais a chithear mar meteors nuair a bhuaileas iad ri àile na Talmhainn.

Gus sùil a thoirt air fras meteor Orionid, tha e nas fheàrr àite a lorg air falbh bho stòran solais. Bheir e timcheall air 30 mionaid airson na sùilean atharrachadh gu dorchadas, a’ toirt cothrom faicsinneachd nas fheàrr air na meteors. Anns an leth-chruinne a tuath, thathas a’ moladh a bhith na laighe còmhnard air do dhruim le do chasan a’ coimhead chun ear-dheas, agus anns an leth-chruinne a deas, thathas a’ moladh do chasan a chuir an ear-thuath.

Le bhith a’ lorg an reul-bhad Orion, às a bheil am fras meteor a’ faighinn a h-ainm, treòraichidh e luchd-amhairc chun a’ phuing radanta anns na speuran. Ach, airson sealladh nas iongantaiche, tha e nas fheàrr coimhead air co-dhiù 45 gu 90 ceum air falbh bho Orion, oir bheir seo air na meteors nochdadh nas fhaide agus nas drùidhtiche.

Às deidh an Dàmhair, faodaidh luchd-dealasach reul-eòlas coimhead air adhart ri fras Leonid meteor san t-Samhain. Bidh na Leonids, air adhbhrachadh le sprùilleach bhon chomad Tempel-Tuttle, a’ dol thairis air ùine ghoirid leis na Orionids mus tig iad gu àirde air 18 Samhain.

Tha bòidhchead frasan meteor na laighe anns an iongnadh a bhith a’ faicinn nithean celestial ag eadar-obrachadh le àile na Talmhainn. Tha e na chuimhneachan air farsaingeachd agus eireachdail ar cruinne-cè. Mar sin, comharraich na mìosachain agad agus ullaich airson a bhith air do shàrachadh le greadhnachas fras meteor Orionid!

Mìneachaidhean:

Fras meteor Orionid: Fras meteor bliadhnail a bhios a 'tachairt nuair a bhios an Talamh a' dol tron ​​​​t-slighe sprùilleach a dh'fhàg Halley's Comet.

Comet Halley: Comet ràitheil ainmeil a bheir timcheall air 76 bliadhna gus a’ ghrian a chuairteachadh.

Puing radanta: An t-àite anns an adhar às a bheil coltas gu bheil meteors ann am fras meteor a 'tighinn bho thùs.

stòran:

- NASA

- Comann Meteor Ameireagaidh