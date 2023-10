Dèan deiseil airson fras Orionid Meteor

Tha cothrom aig Skygazers air a’ mhìos seo agus am fras bliadhnail meteor Orionid a’ ruighinn an ìre as àirde. Tha an tachartas celestial seo, a bheir a-mach suas ri 25 meteors san uair, gu bhith a’ lasadh stargazers oidhche Shathairne agus a-steach do uairean beaga na Sàbaid. Tha na Orionids gu sònraichte sònraichte leis gu bheil na meteors gu dearbh nam pìosan de Halley's Comet, ris an canar Comet 1P/Halley.

Is e comet ainmeil a th’ ann an Halley’s Comet nach fhaicear ach bhon Talamh a h-uile 75 gu 76 bliadhna. Ach, tha fras meteor Orionid a’ toirt cothrom do dhaoine pìos de eachdraidh a’ chomad seo fhaicinn gach bliadhna. Mar a bhios Comet Halley a’ cuairteachadh na grèine, bidh e a’ fàgail lorg de sprùilleach na slighe. Nuair a thèid an Talamh tron ​​​​sprùilleach seo, bidh e a’ dol a-steach don àile againn aig astaran iongantach.

Tha an Dr. Minjae Kim, neach-rannsachaidh aig Oilthigh Warwick, a’ mìneachadh gu bheil am fras meteor Orionid a’ tachairt eadar 2 Dàmhair agus 7 Samhain, leis an ìre as àirde a’ tachairt air oidhche 20 Dàmhair gu 22. Ach, faodar am fras fhaicinn roimhe agus às deidh na cinn-latha as àirde. Tha am fras seo ainmeil chan ann a-mhàin airson a bhòidhchead ach cuideachd airson a cheangal ri Halley's Comet.

Gus am fras meteor Orionid fhaicinn, chan eil agad ach speur soilleir, foighidinn, agus àite air falbh bho thruailleadh solais. Bidh na meteors rim faicinn leis an t-sùil rùisgte anns gach pàirt den adhar, ga fhàgail na thachartas a tha follaiseach air feadh na cruinne. Ge bith co-dhiù a tha thu anns an leth-chruinne a tuath no a deas, faodaidh tu an taisbeanadh celestial seo a mhealtainn gu 7 Samhain.

Mar sin, ma chaill thu an “tachartas aon uair ann am beatha” nuair a chì thu Comet Halley, na gabh dragh. Tha fras meteor Orionid a’ toirt cothrom gun samhail a bhith a’ faicinn an sprùilleach a dh’ fhàg an comet ainmeil seo às a dhèidh agus a bhith a’ faighinn tlachd à bòidhchead speur na h-oidhche.

stòran:

- Nina Massey, Neach-aithris Saidheans PA