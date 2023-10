Bidh an Orionid Meteor Shower a’ dol gu àirde air 21 Dàmhair: Mar a gheibh thu eòlas air

Bidh am fras meteor Orionid, a tha a 'gabhail àite an-dràsta agus a' leantainn gu 7 Samhain, gu bhith a 'ruigsinn an ìre as àirde air 21 Dàmhair. Tha am fras a’ tighinn bho na tha air fhàgail de Halley’s Comet, comet ainmeil a bhios a’ cuairteachadh na grèine gach 75-76 bliadhna.

Faodar tùs an fhras meteor a lorg air ais gu na pìosan beaga bìodach a tha a’ briseadh air falbh bho Comet Halley agus e a’ siubhal tron ​​fhànais. Tha na criomagan sin nan lorg de dhuslach agus de sprùilleach deigh, a thig a-steach gu àile na Talmhainn aig astar iongantach timcheall air 41 mìle san diog. Mar a bhios na mìrean sin a’ bualadh air àile na Talmhainn, bidh iad a’ losgadh suas ri linn suathadh leis an adhar, a’ cruthachadh na sreathan solais aotrom a tha a’ comharrachadh frasan meteor.

Chan eil Comet Halley ag adhbhrachadh aon, ach dà fhras meteor bliadhnail. Tha seo a 'tachairt air sgàth' s gu bheil orbit na comet a 'dol tarsainn gu dlùth ri orbit na Talmhainn aig dà phuing eadar-dhealaichte. Bidh a’ chiad phuing a’ leantainn gu fras meteor Eta Aquarids tràth sa Chèitean, agus tha an dàrna puing a’ tachairt a-nis, ann am meadhan gu deireadh an Dàmhair, a’ toirt a-mach fras meteor Orionid.

Gus an taisbeanadh sgoinneil seo fhaicinn, chan eil feum air uidheamachd sònraichte. Tha an t-sùil rùisgte gu leòr airson na rionnagan seilg fhaicinn. Tha co-thaobhadh celestial fàbharach am-bliadhna a’ ciallachadh nach cuir a’ ghealach bacadh air an eòlas seallaidh anns na prìomh uairean ro-làimh. Dhaibhsan a tha a’ fuireach an dà chuid anns na Hemispheres a Tuath agus a Deas, bidh cothroman gu leòr ann am fras meteor fhaicinn.

Am measg cuid de na h-àiteachan a thathar a 'moladh airson fras meteor Orionid a mhealtainn tha New York, Miami, Los Angeles, Atlanta, agus California a Tuath. Thathas an dùil gum bi suidheachaidhean seallaidh fàbharach aig na h-àiteachan sin, le glè bheag de chòmhdach sgòthan agus truailleadh solais cuibhrichte.

Gus an eòlas amhairc as fheàrr fhaighinn, lorg àite a-muigh le solas aotrom air falbh bho sholais sràide agus solais còmhnaidh. Treòraich thu fhèin gus aghaidh a thoirt don ear-dheas (dhaibhsan anns an Leth-chruinne a Tuath) no an ear-thuath (dhaibhsan anns an Leth-chruinne a Deas). Bheir e timcheall air 30 mionaid de bhith ag amharc gu h-àrd air na speuran airson na sùilean meteors atharrachadh agus a lorg. Gus am fras meteor a mhealtainn gu h-iomlan, thathas a’ comhairleachadh a bhith a ’seachnadh fòcas a-mhàin air puing radiant nan Orionids, an rionnag Betelgeuse.

Mar sin, comharraich na mìosachain agad airson an ìre as àirde de fhras meteor Orionid air 21 Dàmhair, agus ullaich airson taisbeanadh celestial iongantach nach urrainn ach nàdar a thoirt seachad.

Mìneachaidhean:

- fras meteor: tachartasan celestial air an comharrachadh le pailteas de meteors a’ nochdadh ann an speur na h-oidhche thar ùine gu math goirid. Bidh meteors, ris an canar cuideachd “rionnagan seilg,” a’ tighinn gu buil nuair a thig mìrean bho comets no asteroids a-steach do dh’ àile na Talmhainn agus a ’falmhachadh mar thoradh air suathadh.

- Comet Halley: Comet ainmeil a bhios a’ cuairteachadh na grèine gach 75-76 bliadhna. Bidh e ag adhbhrachadh dà fhras meteor bliadhnail: na Eta Aquarids tràth sa Chèitean agus fras meteor Orionid san Dàmhair.

stòran:

- Chan eil gin