Am fras Orionid Meteor: Tachartas Sàr-mhath

Bidh am fras meteor Orionid, aon de na tachartasan celestial ris a bheil dùil den bhliadhna, ri fhaicinn a-nochd fhad ‘s a bhios an Talamh a’ dol tro sprùilleach a dh’ fhàg Comet Halley. Tha am fras meteor bliadhnail seo air ainmeachadh às deidh an reul-bhad Orion, leis gu bheil coltas gu bheil na meteors a’ gluasad bhon àite shònraichte seo anns na speuran.

Tha na Orionids ainmeil airson an meteors luath agus soilleir, gan dèanamh nan sealladh iongantach dha luchd-amhairc speur agus luchd-dealasach. Am-bliadhna, tha dùil gum bi am fras aig àirde eadar meadhan oidhche agus briseadh an latha, a’ toirt cothrom gu leòr a bhith a’ faicinn fras meteor anns a h-uile bòidhchead.

Gus làn luach a thoirt do bhòidhchead nan Orionids, lorg àite air falbh bho sholais a 'bhaile le sealladh soilleir de na speuran. Laigh sìos no suidh gu comhfhurtail, a’ leigeil le do shùilean atharrachadh chun dorchadas, agus leig leis an taisbeanadh tòiseachadh. Faodaidh na meteors nochdadh ann am pàirt sam bith den adhar, agus mar sin tha e cudromach gum bi raon farsaing de shealladh agad.

Ged is e tachartas bliadhnail a th’ ann am fras meteor Orionid, faodaidh an dian atharrachadh bho bhliadhna gu bliadhna. Tha seo mar thoradh air suidheachadh caochlaideach na Talmhainn agus Comet Halley anns na orbitan aca fhèin. Ann am beagan bhliadhnaichean, is dòcha gun toir am fras meteors nas fhaicsinniche, agus ann am bliadhnaichean eile, is dòcha nach bi an taisbeanadh cho drùidhteach. Ach, ge bith dè cho dian ‘s a tha e, tha cothrom sam bith a bhith a’ faicinn fras meteor na eòlas gun samhail agus brosnachail.

Cuimhnich, tha foighidinn deatamach nuair a choimheadas tu air frasan meteor. Is dòcha gun toir e beagan ùine airson do shùilean atharrachadh agus dha na meteors an coltas a dhèanamh. Mar sin gabh a-steach agus faigh tlachd bho dhraoidheachd speur na h-oidhche, mar shruthan aotrom de sholais a’ gràsadh na nèamhan gu h-àrd.

