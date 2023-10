An Orionid Meteor Shower: Taisbeanadh Sgoinneil ann an Adhar na h-Oidhche

Bheir an tuiteam chan e a-mhàin teòthachd nas fhuaire ach cuideachd an cothrom taisbeanadh iongantach de chleasan-teine ​​​​nàdarra fhaicinn - an Orionid Meteor Shower. A’ tighinn bhon Halley’s Comet ainmeil, tha am fras meteor seo a’ lasadh suas speur na h-oidhche gach Dàmhair, a’ tarraing speuradairean tarsainn an Leth-chruinne a Tuath.

Ged nach fhaicear Comet Halley air an Talamh ach aon turas gach 76 bliadhna, tha e na urram dhuinn a bhith a’ dol tron ​​​​duslach comet aige gach bliadhna eadar an t-Sultain agus an t-Samhain. Tha an t-iongantas celestial seo a’ toirt a-mach an Orionid Meteor Shower sgoinneil, air ainmeachadh às deidh an reul-bhad Orion, a tha a’ nochdadh mar phuing radanta nan meteors sin.

Am-bliadhna, tha dùil ri gnìomhachd as àirde an Orionid Meteor Shower air 21 Dàmhair, a’ tabhann an cothrom as fheàrr an taisbeanadh iongantach fhaicinn. Tha na meteors seo ainmeil airson cho luath sa tha iad, a’ goirteachadh tron ​​​​àile againn aig ìre iongantach de 41 mìle san diog. Bidh astar luath nan Orionids gu tric a’ leantainn gu sreathan solais dathach ris an canar “trèanaichean” a chithear airson grunn diogan no eadhon mionaidean.

A bharrachd air an astar aca, tha na Orionids ainmeil cuideachd airson a bhith a’ dèanamh bàlaichean teine, a tha nan spreadhaidhean mòra de sholas. A dh 'aindeoin an ìre as àirde de ghnìomhachd air 21 Dàmhair, faodaidh luchd-dealasach nan speuran tòiseachadh a' coimhead air na Orionids an dèidh meadhan oidhche aig deireadh an t-Sultain, agus chithear am fras gu deireadh an t-Samhain.

Ach, is dòcha nach bi na suidheachaidhean seallaidh airson mullach na bliadhna-sa air leth freagarrach airson a h-uile duine. Thathas an dùil gum faigh pàirtean de Texas, an Ear-dheas, an Ear-thuath, an Pacific Northwest, agus am Midwest speuran sgòthach, a’ cur bacadh air faicsinneachd. Air an làimh eile, tha ro-aithris nas fheàrr aig an fheadhainn anns an Iar-dheas, Raointean a Deas, Meadhan a’ Chuain Siar, agus Meadhan is Deas Florida le nas lugha de sgòthan a’ cur bacadh air an t-sealladh.

Fhad ‘s a dh’ fhaodadh a ’ghealach làn faisg air 40% air oidhche na stùc cuid den taisbeanadh a ghoid, tha na làithean suas gu 21 Dàmhair a’ toirt cothrom math airson rionnagan seilg fhaicinn. Bheir gealach corran caol air 18 agus 19 Dàmhair suidheachadh seallaidh nas fheàrr.

Mar sin, faigh grèim air plaide, lorg àite comhfhurtail fo speur na h-oidhche, agus ullaich airson a bhith air do bheò-ghlacadh leis an t-sealladh cosmach a tha na fhras Orionid Meteor. Tha a bhith a’ faicinn nan taisbeanaidhean celestial seo na chuimhneachan air a’ bhòidhchead agus an t-iongnadh mòr a tha taobh a-muigh ar saoghal.

Mìneachaidhean:

- Meteor Shower: Tachartas celestial far a bheil coltas gu bheil grunn meteors (no rionnagan seilg) a’ gluasad bho aon àite anns na speuran.

- Comet Halley: Comet bho àm gu àm a bhios a’ cuairteachadh na grèine timcheall air aon uair gach 76 bliadhna. Tha e ainmeil airson a choltas sònraichte agus chaidh fhaicinn mu dheireadh bhon Talamh ann an 1986.

stòran:

- NASA: Rianachd Aeronautics agus Fànais Nàiseanta

- Aimsir FOX