Dèan deiseil airson fras Orionid Meteor an deireadh-sheachdain seo

Na caill am fras iongantach meteor Orionid a bhios a’ tachairt an deireadh-sheachdain seo. Tha dùil gum bi am fras aig àirde aig 8f ET Didòmhnaich, ach bidh meteors faicsinneach a’ sruthadh thairis air na speuran fad na deireadh-sheachdain aig ìre 10 gu 20 san uair. Bidh an t-àm as fheàrr airson meteor fhaicinn ann an uairean beaga na maidne, nuair a tha an radiant, no an t-àite bhon tàinig na meteors, aig an ìre as àirde.

Gus an cothrom as fheàrr fhaighinn air meteor fhaicinn, tha eòlaichean a’ moladh a dhol a-mach airson co-dhiù 10 gu 20 mionaid mus coimhead thu air an rionnag gus leigeil le do shùilean atharrachadh gu solas ìosal. Tha e cuideachd air leth freagarrach àite a lorg air falbh bho thruailleadh solais le sealladh soilleir de na speuran dorcha.

Tha fras meteor Orionid air adhbhrachadh le sprùilleach bho Comet Halley, fear de na comets as ainmeil. Ged nach bi an comet ri fhaicinn gu 2061, bidh e a 'fàgail lorg de sprùilleach a bhios an Talamh a' dol troimhe gach bliadhna, agus mar thoradh air sin bidh na Orionids. Bidh na gràinean duslach bhon comet a’ siubhal gu sgiobalta agus a ’falmhachadh nuair a thig iad a-steach don àile, a’ cruthachadh na sreathan soilleir a chithear mar meteors. Tha na Orionids ainmeil airson an soilleireachd agus an gluasad luath.

Às deidh stùc Orionids, tha còig frasan meteor eile rim faighinn am-bliadhna, nam measg na Taurids a Deas, na Taurids a Tuath, na Leonids, na Geminids, agus na Ursids. A bharrachd air an sin, tha trì gealaichean slàn air fhàgail ann an 2023 - gealach an t-Sealgair, gealach Bìobhair, agus gealach fhuar.

Tha an deireadh-sheachdain seo na chothrom air leth airson bòidhchead na cruinne fhaicinn agus iongnadh a dhèanamh air na h-iongantasan celestial gu h-àrd. Na caill am fras meteor Orionid, taisbeanadh sgoinneil a chuireas nar cuimhne seann thùsan ar siostam grèine.

stòran:

- CNN

– Sgiath na Talmhainn

- Comann Meteor Ameireagaidh

- NASA