Dèan deiseil airson fras iongantach Orionid Meteor an deireadh-sheachdain seo

Ma tha thu a’ coimhead airson taisbeanadh celestial sgoinneil, na dìochuimhnich coimhead suas an deireadh-sheachdain seo gus sealladh fhaighinn air fras meteor Orionid. Thathas an dùil gun tig am fras gu àirde aig 8f ET Didòmhnaich, ach chithear meteors faicsinneach a’ sruthadh thairis air na speuran fad an deireadh-sheachdain, le ìre de 10 gu 20 meteors san uair. Faodar an tachartas speurail seo fhaicinn bho phàirt sam bith den t-saoghal tron ​​​​oidhche.

Gus an cothrom as fheàrr fhaighinn air meteor fhaicinn, thathas a’ moladh a bhith a-muigh tràth sa mhadainn. Bidh an radiant, is e sin an t-àite bhon tàinig na meteors, aig an ìre as àirde timcheall air 2m ann an sòn ùine sam bith. Ach, tha an Dr Ashley King, neach-rannsachaidh saidheans planaid aig Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra ann an Lunnainn, a’ moladh gun tòisich meteors a’ nochdadh cho luath ‘s a dh’ fhàsas e dorcha.

Is e aon fheart ri beachdachadh air ìre na gealaich aig an tachartas seo. An deireadh-sheachdain seo, bidh a’ ghealach anns a’ chiad ràithe aice agus suidhichidh i faisg air meadhan oidhche. A rèir Comann Meteor Ameireagaidh, faodaidh soilleireachd na gealaich beagan bacadh a chuir air faicsinneachd meteor. Tha King a’ comhairleachadh a bhith a’ feitheamh ris a’ ghealach a bhith a’ suidheachadh airson na suidheachaidhean seallaidh as fheàrr. Fiù ma tha thu ann am baile-mòr le truailleadh solais, bu chòir dhut fhathast a bhith comasach air beagan meteors fhaicinn le beagan foighidinn.

Bidh fras meteor Orionid a’ tachairt gach bliadhna leis gu bheil an Talamh a’ dol tron ​​sprùilleach a dh’fhàg Halley’s Comet air chùl. Mar a bhios na mìrean a’ dol a-steach do dh’ àile na Talmhainn, bidh iad a’ cruthachadh sruthan soilleir de sholas anns na speuran. Tha am fras meteor seo air ainmeachadh às deidh an reul-bhad Orion, às a bheil coltas gu bheil na meteors a’ gluasad.

Na caill an cothrom seo fhaicinn an taisbeanadh àlainn de chleasan-teine ​​​​nàdair. Lorg àite dorcha air falbh bho sholais a’ bhaile, suidh air ais, agus faigh tlachd às an taisbeanadh inntinneach a chruthaich am fras Orionid meteor.

