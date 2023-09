Tùsan fàinneachan Saturn air fhoillseachadh le Supercomputer Simulations

Tha sgrùdadh ùr a rinn NASA, Oilthigh Durham, agus Oilthigh Ghlaschu air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air tùs fàinneachan suaicheanta Saturn. Tha an rannsachadh a' moladh gur dòcha gun deach na fàinneachan a chruthachadh bho sprùilleach dà ghealach reòthte a bhuail agus a bhris o chionn ceudan de mhilleanan de bhliadhnaichean.

Mhol an sgrùdadh gu robh coltas ann gu robh an dà ghealach adhartach coltach ri meud ri Dione agus Rhea, dhà de na gealaich a th’ ann an-diugh aig Saturn. Chaidh tuairmeas a dhèanamh cuideachd gur dòcha gun tug an sprùilleach nach tàinig gu crìch anns na fàinneachan às deidh an tubaist buaidh air cruthachadh na gealaich sin, còmhla ri monaidhean eile a tha an-dràsta a’ cuairteachadh Saturn.

Chaidh tomhais roimhe seo de shiostaman Saturn fhaighinn sa mhòr-chuid bhon bhàta-fànais Cassini a chuir seachad còrr air deich bliadhna a’ coimhead air a’ phlanaid agus na tha timcheall air. A’ sgrùdadh dàta bhon bhàta-fànais Cassini, lorg luchd-rannsachaidh gu bheil fàinneachan Saturn nas òige na bha dùil roimhe.

Gus sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air cò às a thàinig fàinneachan Saturn, chleachd an sgioba de luchd-saidheans an supercomputer COSMA aig Oilthigh Durham. A’ cleachdadh bathar-bog stòr-fosgailte SWIFT, rinn iad atharrais air diofar shuidheachaidhean bualadh eadar monaidhean ro-làimh ann an siostam Saturn. Chaidh na samhlaidhean sin a dhèanamh aig rùn còrr is 100 uair nas àirde na sgrùdaidhean roimhe, a’ toirt seallaidhean nach fhacas a-riamh do luchd-saidheans.

Às deidh dhaibh mion-sgrùdadh a dhèanamh air timcheall air 200 suidheachadh tubaist eadar-dhealaichte, cho-dhùin an sgioba gum faodadh raon farsaing de bhuaidhean an ìre iomchaidh de deigh a sgapadh a-steach do chrìoch Saturn's Roche, far an socraicheadh ​​​​e a-steach do na fàinneachan reòta. Tha an lorg seo a’ toirt taic don bharail gun deach na fàinneachan a chruthachadh bho na tha air fhàgail de ghealachan a bha a’ bualadh.

A bharrachd air an sin, thug an sgrùdadh fa-near nach b’ urrainn do theòiridhean eile mìneachadh a dhèanamh air co-dhèanamh fhàinneachan Saturn, leis nach tug iad cunntas air dìth creag anns na fàinneachan. Mar sin, tha an rannsachadh ùr a’ cur gu mòr ri bhith a’ tuigsinn cò às a thàinig fàinneachan Saturn.

Leanaidh rannsachadh san àm ri teachd a’ togail air na co-dhùnaidhean sin agus a’ tilgeil tuilleadh solais air an dìomhaireachd inntinneach a tha timcheall air cruthachadh fhàinneachan suaicheanta Saturn.

stòran:

- “Tùs buaidh o chionn ghoirid air fàinneachan Saturn agus monaidhean meadhanach mòr” - The Astrophysical Journal

- NASA

- Oilthigh Durham

- Oilthigh Ghlaschu