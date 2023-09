A’ Tuigsinn an Eadar-ghluasaid bho Ghiùlan Gun Spontaneous gu Giùlan A dh’aona ghnothach ann an Naoidhean

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Florida Atlantic air solas a chuir air a’ phròiseas air mar a ghluaiseas pàisdean bho ghiùlan gun spionnadh gu giùlan a dh’aona ghnothach. Tro sgrùdadh le fòcas air leanaban daonna, lorg an luchd-saidheans nuair a thuig naoidheanan gu robh na gnìomhan aca ag adhbhrachadh gluasad gluasadach, bha iad a ’sìor fhàs brosnachail gluasad, agus mar thoradh air sin thàinig lùb fios-air-ais adhartach.

Bha an sgrùdadh a’ toirt a-steach a bhith a’ ceangal casan leanaban ri inneal-làimhe pàisde air a chuir suas le crib. Dh'adhbhraich gach gluasad de chasan na leanaban am fòn-làimhe gluasad, rud a bhrosnaich sin na pàisdean gus gluasad eadhon nas motha. Chomharraich am fios air ais adhartach seo an dàimh adhbhar-is-buaidh eadar an leanabh agus am fòn-làimhe. Mhothaich an luchd-rannsachaidh gu robh an àm a chaidh a thoirt gu buil, air a chomharrachadh le àrdachadh obann ann an ìre gluasad leanaban, a’ riochdachadh “breith na buidhne.”

Le bhith a’ tomhas gluasadan an dà chuid na pàisdean agus na fònaichean-làimhe, lorg an luchd-rannsachaidh feartan fiùghantach agus co-òrdanachaidh aig an àm seo. Bha an sgrùdadh a’ frèamadh “buidheann” mar sheilbh a thàinig am bàrr bho bhith a’ ceangal gnìomh na h-organaig agus an àrainneachd. Mhol e gum biodh buidheann a’ nochdadh tro phròiseas fèin-eagrachaidh air a chomharrachadh le gluasad agus sàmhchair, a’ toirt seachad fiosrachadh brìoghmhor do leanabain agus iad a’ rannsachadh an t-saoghail.

Chomharraich Scott Kelso, àrd-ùghdar an sgrùdaidh, gu bheil e comasach dha naoidheanan toirt air cùisean tachairt a dh’aona ghnothach tro daineamaigs co-òrdanachaidh gluasad agus sàmhchair. Dhaingnich an sgrùdadh cuideachd gu bheil feartan faicsinneach aig an lorg a tha air a stiùireadh le buidheann, a chaidh an comharrachadh tro na cruinneachaidhean sònraichte ann an ùine agus an ìre de spreadhaidhean de ghnìomhachd leanaban a chaidh a lorg.

Tha an rannsachadh seo a’ cur ri ar tuigse mu leasachadh tràth air giùlan a dh’aona ghnothach ann an daoine. Tha e a’ moladh, bho aois òg, gum bi e comasach dha naoidheanan na cumhachdan adhbharach aithneachadh san àrainneachd aca agus seòladh air feadh an t-saoghail le rùn.

stòran:

- Oilthigh Atlantaig Florida

- An sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns an iris Developmental Science