Tha breac-dhualadh ùr a’ nochdadh mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh de Shackleton Crater air Pòla a Deas na gealaich

Tha NASA air ìomhaigh breac-dhualadh ùr fhoillseachadh den Shackleton Crater, sgàineadh buaidh fo sgàil maireannach a tha suidhichte ann am pòla a deas na gealaich. Tha an ìomhaigh seo, a chaidh a chruthachadh leis an Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) agus na sgiobaidhean ShadowCam, a’ toirt sealladh tearc is mionaideach den t-sloc.

Tha na feartan sònraichte aig an LROC, a tha air a bhith a’ cuairteachadh na gealaich bho 2009, agus an ShadowCam, inneal air bòrd bàta-fànais Institiud Rannsachaidh Aerospace Korea ris an canar Danuri, a chaidh a chuir air bhog san Lùnastal 2022, airson a bhith a’ coimhead air a’ Ghealach. Tha an LROC air a dhealbhadh gus obrachadh ann an suidheachaidhean aotrom ìosal ach chan eil mòran comas aige dealbhan a thogail de raointean fo sgàil nach fhaigh solas dìreach a-riamh. Air an làimh eile, tha an ShadowCam 200 uair nas mothachaile air solas na an LROC, an urra ri solas na grèine air a nochdadh bho fheartan geòlais na gealaich no an Talamh gus ìomhaighean a ghlacadh ann an sgìrean le solas aotrom.

Chaidh am breac-dhualadh o chionn ghoirid a chruthachadh le bhith a’ cothlamadh ìomhaighean bhon dà chamara seo, a’ toirt cothrom sealladh farsaing fhaighinn air gach cuid na pàirtean as soilleire agus as dorcha den Ghealach. Tha an Shackleton Crater, a tha air a chomharrachadh leis an làr maireannach aige, air a lasadh gu ìre aig trì puingean air an oir aige airson còrr air 90% den bhliadhna, air sgàth beagan teilt ann an axis na gealaich. Thathas a’ creidsinn gum faodadh na sgìrean fo sgàil sin lochan-tasgaidh deigh uisge a chaladh, goireas air leth luachmhor airson miseanan criutha chun Ghealach san àm ri teachd.

Chomharraich NASA cuideachd gum faodadh na roinnean soillsichte seo ann an Shackleton Crater a bhith air an cleachdadh gus lùth na grèine a chleachdadh airson campa bunaiteach aig miseanan san àm ri teachd, le tursan a-steach do na sgìrean fo sgàil gus sgrùdadh a dhèanamh air an t-sloc aig teòthachd ìosal. A bharrachd air an sin, tha pòla deas na gealaich a’ tabhann conaltradh cunbhalach leis an Talamh, ga fhàgail na àite air leth freagarrach airson sgrùdadh.

Tha foillseachadh na h-ìomhaigh mhionaideach seo de Shackleton Crater a’ toirt sealladh luachmhor do luchd-rannsachaidh agus tuigse nas fheàrr air geòlas na gealaich. Bidh e cuideachd a’ fuasgladh na slighe airson rannsachadh agus cleachdadh ghoireasan na gealaich san àm ri teachd le miseanan daonna.

