Sgioba Expedition 70 a’ dèanamh Sgrùdaidhean Slàinte Fànais agus Saidheans na Talmhainn air Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Tha sgioba Expedition 70 aig an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) air a bhith trang a’ dèanamh diofar sgrùdaidhean saidheansail agus gnìomhan cumail suas. Tha an ISS, bàta-fànais mòr ann an orbit timcheall na Talmhainn, na obair-lann rannsachaidh agus mar phort-fànais airson co-obrachadh eadar-nàiseanta ann an sgrùdadh fànais. Tha e air a bhith a’ fuireach ann gu leantainneach bho 2000 le sgiobaidhean rothlach de speuradairean agus cosmonauts bho air feadh an t-saoghail.

Is e aon de na sgrùdaidhean a thathas a’ dèanamh mion-sgrùdadh DNA, a chuidicheas le bhith a’ cumail sgiobaidhean agus soithichean-fànais sàbhailte le nas lugha an urra ris an Talamh. Chleachd an speuradair Jasmin Moghbeli seicheadair DNA so-ghiùlain gus bacteria a chaidh a thoirt a-mach à sampallan uisge stèisean aithneachadh. Cuiridh an sgrùdadh teicneòlais seo ri planaichean NASA airson mhiseanan san àm ri teachd chun Ghealach, Mars agus nas fhaide air falbh.

Tha sgrùdadh eile a’ toirt a-steach cleachdadh stuthan so-ruigsinneach gus sùil a chumail air slàinte speuradair. Bhiodh an speuradair Moghbeli a’ caitheamh vest Bio-Monitor agus bann-cinn airson seisean 48-uair gus deuchainn a dhèanamh air a’ chomas aca sùil a chumail air slàinte fhad ‘s a bha iad a’ cur bacadh air gnìomhachd làitheil.

Bha an Comanndair Andreas Mogensen bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) ag obair taobh a-staigh a’ chupola, a’ dèanamh deuchainn air comas camara adhartach gus stoirmean tàirneanaich na Talmhainn agus an gnìomhachd dealain aca fhaicinn. Dh’ fhaodadh an dàta a chaidh a chruinneachadh eòlas àile adhartachadh agus leantainn gu tagraidhean fànais san àm ri teachd.

Chaidh sgrùdaidhean àbhaisteach agus gnìomhan cumail suas a dhèanamh cuideachd. Mar eisimpleir, thog Einnseanair Itealaich NASA Loral O'Hara dealbhan de bhathar-cruaidh èiginneach, rinn i sgrùdadh air a cuideam fala, agus co-phàirtean gun stàladh bho deise-fànais. Chuir an speuradair Satoshi Furukawa à JAXA an àite sìoltachain taobh a-staigh bogsa miotag Saidheans Beatha agus dh’ atharraich e sampaill cèisean taobh a-staigh an Obair-lann Saidheans Stuthan.

Tha an sgioba cuideachd ag ullachadh airson slighe-fànais, a tha clàraichte airson 2: 10f Àm Solas an Latha an Ear. Bidh Cosmonauts Oleg Kononenko agus Nikolai a 'stiùireadh an t-slighe-fànais, a tha a' toirt a-steach diofar ghnìomhan taobh a-muigh an ISS.

Tha na sgrùdaidhean agus na gnìomhan leantainneach sin a’ cur ri ar tuigse air slàinte fànais, saidheans na Talmhainn, agus cumail suas an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta.

