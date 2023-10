Dileab cosgail na rocaid Ariane 6

Tha planaichean Buidheann Fànais na h-Eòrpa gus rocaid Ariane 6 a leasachadh mar roghainn nas saoire agus nas fharpaiseach an àite àrdachadh SpaceX Falcon 9 air a dhol suas gu mòr. Chaidh dàil mhòr a chur air leasachadh, agus tha draghan ann nach coinnich an rocaid ri targaidean prìse.

Roimhe sin, chaidh a ràdh gur e an amas cosgais cur air bhog a ghearradh ann an leth agus an rocaid a dhèanamh nas fhasa a dhèanamh. Ach, tha aithrisean o chionn ghoirid bho oifigearan Buidheann Fànais na h-Eòrpa a’ nochdadh nach gabh lùghdachadh cosgais 50 sa cheud a choileanadh tuilleadh. Thathas an dùil a-nis gum bi a’ chosgais ro-mheasta airson gach cur air bhog timcheall air 40 sa cheud nas ìsle na an tè a bh’ ann roimhe, an Ariane 5.

A bharrachd air an sin, tha àrd-oifigear Arianespace, Stéphane Israel, air iomradh a thoirt gu bheil cosgaisean a’ dol suas, rud a bhios do-sheachanta ri fhaicinn ann am prìsean. Nochd aithisg o chionn ghoirid gu bheil ArianeGroup, a’ chompanaidh le uallach airson saothrachadh an Ariane 6, a’ sireadh subsadaidh a bharrachd gus taic a thoirt do ghnìomhachd na rocaid. Dh’ fhaodadh an t-iarrtas seo airson àrdachadh subsadaidh sàbhaladh cosgais sam bith a gheibhear leis an Ariane 6 a dhiùltadh.

Tha Buidheann Fànais na h-Eòrpa an-dràsta a’ toirt subsadaidh de 140 millean euro gach bliadhna do ArianeGroup. Ach, tha ArianeGroup a-nis ag iarraidh àrdachadh mòr gu 350 millean euro gach bliadhna. Ma thèid aontachadh, chuireadh seo às do bhuannachdan cosgais sam bith a bha aig Ariane 6 thairis air an Ariane 5.

Nuair a thathar a’ beachdachadh air an àireamh de chuir air bhog agus factar san subsadaidh, dh’ fhaodadh an Ariane 6 cosg timcheall air an aon rud ris an fhear a bh’ ann roimhe. Tha seo na adhbhar dragh nas motha leis gu bheil Buidheann Fànais na h-Eòrpa air $4 billean a thasgadh mar-thà ann an leasachadh an Ariane 6.

Gu h-iomlan, tha àm ri teachd rocaid Ariane 6 fhathast mì-chinnteach. A dh’ aindeoin na rùintean aige roghainn nas saoire a thoirt seachad, dh’ fhaodadh cus chosgaisean agus a bhith an eisimeil air subsadaidhean casg a chuir air Ariane 6 bho bhith a’ farpais ri àrdachadh SpaceX Falcon 9.

stòran:

- Buidheann Fànais na h-Eòrpa

- Arianespace

— An Tribune

Mìneachaidhean:

- Ariane 6: An ath ghinealach de rocaid air a leasachadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa.

- Ariane 5: An rocaid rocaid Ariane 6 a thàinig roimhe.

- Àrdachadh SpaceX Falcon 9: siostam cur air bhog orbital ath-chleachdadh SpaceX.