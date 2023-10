Càite am faic thu an Orionids Meteor Shower ann an Ontario an deireadh-sheachdain seo

An deireadh-sheachdain seo, bidh cothrom aig luchd-còmhnaidh Ontario an fhras iongantach Orionids Meteor fhaicinn. Dhaibhsan a tha a’ faighneachd càite a bheil an t-àite as fheàrr airson an tachartas celestial seo fhaicinn ann an Ontario, na bi a’ coimhead nas fhaide na Pàirc Nàiseanta Pukaskwa. O chionn ghoirid chomharraich OnlineCasinos Pàirc Nàiseanta Pukaskwa mar aon de na prìomh phàircean nàiseanta ann an Canada gus a bhith a’ faicinn àirde an fhras meteor.

Ràinig an Orionids Meteor Shower, ris an canar “aon de na frasan as brèagha den bhliadhna,” an ìre as àirde air Disathairne, Dàmhair 21st. Rinn OnlineCasinos mion-sgrùdadh air factaran leithid càileachd speur, truailleadh solais, agus fèill Instagram gus faighinn a-mach dè na pàircean nàiseanta as fheàrr ann an Canada airson coimhead air rionnagan. Fhuair Pàirc Nàiseanta Pukaskwa ann an Ontario an 7mh àite a-mach à 10 pàircean, le sgòr sàr-shealladh iomlan de 8.31.

Suidhichte air cladach Lake Superior, tha Pàirc Nàiseanta Pukaskwa na ionad bith-iomadachd airson fiadh-bheatha. Tha an fhàsach iomallach aige agus an ìre as lugha de thruailleadh solais a’ cruthachadh nan suidheachaidhean foirfe airson rionnagan seilg fhaicinn. Tha a’ phàirc a’ tabhann seallaidhean iongantach agus speuran soilleir, ga fhàgail na àite air leth freagarrach airson fras Orionids Meteor fhaicinn.

Tha NASA a’ toirt cunntas air na meteors Orionid mar a tha soilleir agus a’ gluasad gu luath. Aig an ìre as àirde, bheir am fras meteor timcheall air 15 gu 20 rionnag seilg gach uair a thìde. Thathas a’ moladh tadhal air Pàirc Nàiseanta Pukaskwa tron ​​​​oidhche an deireadh-sheachdain seo gus an sealladh speurail seo fhaicinn.

A bharrachd air Pàirc Nàiseanta Pukaskwa, bha an rangachadh cuideachd a’ toirt a-steach pàircean nàiseanta eile ann an Canada a tha air leth freagarrach airson seallaidhean rionnag. Nam measg tha Pàirc Nàiseanta Banff, Pàirc Nàiseanta Eigh-shruthan, Pàirc Nàiseanta Jasper, Pàirc Nàiseanta Yoho, agus barrachd.

A-nis armaichte le eòlas air an àite as fheàrr airson an Orionids Meteor Shower ann an Ontario fhaicinn, tha an t-àm ann do chompanaich rionnagach a chruinneachadh agus tòiseachadh air turas iongantach fo speur na h-oidhche.

stòran:

- Rangachadh casinos air-loidhne

- NASA