An Cruinne Mòr Cheimigeach: A 'sgrùdadh an Neo-aithnichte

Tha luchd-saidheans den bheachd gu bheil billeanan de choimeasgaidhean ceimigeach anns a’ chruinne-cè, agus dìreach 1% dhiubh air an comharrachadh gu ruige seo. Tha comas aig na todhar sin nach deach a lorg dèiligeadh ri cùisean leithid toirt air falbh gas taigh-glainne agus leasachaidhean meidigeach.

Nuair a dh'innlich Dmitri Mendeleev an clàr ràitheil de eileamaidean ann an 1869, thòisich luchd-saidheans a 'faighinn a-mach dè na ceimigean a thug cumadh air saoghal an latha an-diugh. Ged a tha eileamaidean air an dèanamh suas de aon seòrsa de atom, tha dà atom no barrachd ann an coimeasgaidhean ceimigeach. Bidh cuid de choimeasgaidhean a’ tachairt gu nàdarra, leithid uisge (air a dhèanamh de hydrogen agus ocsaidean), agus cuid eile air an cruthachadh tro dheuchainnean obair-lann agus pròiseasan saothrachaidh, leithid nylon.

Gus farsaingeachd na cruinne ceimigeach a thuigsinn, feumaidh sinn beachdachadh air an àireamh de choimeasgaidhean ceimigeach a dh’ fhaodadh a bhith air an cruthachadh a ’cleachdadh na 118 eileamaidean aithnichte. A’ tòiseachadh le companaidhean dà-atamach, tha 6,903 cothlamadh comasach. Tha timcheall air 1.6 millean ann an coimeasgaidhean trì-atamach, agus mar a bhios todhar a’ fàs nas iom-fhillte, dh’ fheumadh sinn a h-uile duine air an Talamh na cothlamadh sin uile a chruthachadh, grunn thursan thairis. Ach, tha structar toinnte agus seasmhachd a’ cur ri iom-fhillteachd agus duilgheadas an synthesis.

Tha faisg air 3 millean dadam aig an stuth ceimigeach as motha a chaidh a chruthachadh gu ruige seo agus chan eil fios fhathast air a ghnìomh. Ach, thathas a’ cleachdadh todhar coltach ris gus drogaichean aillse a dhìon sa bhodhaig gus an ruig iad an làrach targaid aca.

Ged a tha riaghailtean ann mu cheimigeachd, faodaidh iad a bhith air an lùbadh, a’ cruthachadh tuilleadh chothroman airson todhar ceimigeach. Faodaidh eadhon gasaichean uasal, mar as trice neo-ghnìomhach, coimeasgaidhean a chruthachadh ann an suidheachaidhean sònraichte. Bidh àrainneachdan air leth, leithid suidheachaidhean fànais domhainn, a’ leudachadh an raon de choimeasgaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann. Faodaidh gualain, a tha mar as trice dèidheil air a bhith ceangailte ri aon no ceithir dadaman eile, ceangal ri còig dadaman airson ùine, dìreach mar gum faod bus le comas as àirde de cheithir barrachd luchd-siubhail a ghiùlan goirid.

Bidh ceimigearan gu tric a’ cur seachad an dreuchdan a’ feuchainn ri todhar a chruthachadh a bhios a’ dol an aghaidh riaghailtean traidiseanta ceimigeach, a’ soirbheachadh nan oidhirpean bho àm gu àm. Bidh iad cuideachd a’ sgrùdadh an urrainn todhar sònraichte a bhith ann ach ann an àrainneachdan fànais no fìor, leithid fionnaichean uisge-uisge air grunnd a’ chuain.

Nuair a bhios iad a’ lorg todhar ùr, bidh luchd-saidheans gu tric a’ coimhead ri todhar co-cheangailte no ath-bheachdan ceimigeach. Le bhith ag atharrachadh coimeasgaidhean aithnichte no a’ cleachdadh stuthan tòiseachaidh ùra ann an ath-bheachdan air a bheil iad eòlach, faodaidh iad “neo-aithnichte aithnichte” a lorg. Tha rannsachadh an t-saoghail nàdarra air leantainn gu lorgaidhean cudromach, leithid comharrachadh penicillin ann an 1928 nuair a chunnaic Alexander Fleming na feartan antibacterial aige.

Tha tuigse air structar todhar deatamach ann a bhith a’ faighinn a-mach am feartan agus a’ lorg todhar coltach ris. Tha innleachd dòighean X-ray, mar an tè a chaidh a leasachadh le Dorothy Crowfoot Hodgkin, air a dhèanamh nas fhasa structar todhar ùra a dhearbhadh. A-nis, nas motha na bha e a-riamh, tha na h-innealan aig luchd-rannsachaidh gus sgrùdadh a dhèanamh air doimhneachd neo-aithnichte na cruinne ceimigeach.

stòran:

- “Aidmheil ceimigear: bidh mi a’ dèanamh moileciuilean nach bu chòir a bhith ann. ”

- Eòlas pearsanta agus rannsachadh.