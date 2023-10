An Cruinne Mòr Cheimigeach: A’ sgrùdadh nan comasan

Tha an cruinne-cè làn de choimeasgaidhean ceimigeach gun àireamh, gach fear le comas mòr. Ach, chan eil luchd-saidheans ach air dìreach 1% de na todhar sin a chomharrachadh. Tha comas aig a bhith a’ lorg todhar ceimigeach ùra fuasglaidhean a sholarachadh do dh’iomadh dùbhlan, bho bhith a’ sabaid an aghaidh ghasaichean taigh-glainne gu bhith a’ fuasgladh leasachaidhean meidigeach coltach ri lorg penicillin.

Tha ceimigearan air a bhith gu dìcheallach a' rannsachadh raon na ceimigeachd bhon a thug Dmitri Mendeleev a-steach an clàr ràitheil de eileamaidean ann an 1869. Ged a bha feum aig na beagan eileamaidean mu dheireadh air aonachadh niùclasach, tha sinn a-nis air 118 diofar sheòrsaichean de eileamaidean a lorg. Ach tha an cruinne-cè ceimigeach a’ leudachadh nas fhaide na eileamaidean - tha pàirt deatamach aig todhar ceimigeach cuideachd.

Tha coimeasgaidhean ceimigeach air an dèanamh suas de dhà atom no barrachd, ach tha eileamaidean air an dèanamh suas de sheòrsa singilte de atom. Tha uisge, mar eisimpleir, na stuth nàdarra air a dhèanamh suas de atoman hydrogen agus ogsaidean, agus tha nylon na stuth synthetigeach a chaidh a dhèanamh ann an deuchainn-lannan.

Faodaidh sinn tòiseachadh le bhith a 'beachdachadh air na h-iomadh coimeasgaidhean dà-atom. Tha nitrogen agus ogsaidean, a’ cruthachadh N2 agus O2 fa leth, a’ dèanamh suas 99% den adhar a bhios sinn a’ toirt anail. Is e an àireamh teòiridheach de choimeasgaidhean dà-atom comasach 6,903. Nam biodh ceimigear a' dèanamh aon stuth sa bhliadhna, bheireadh e baile beag de cheimigearan sa bhliadhna airson a h-uile stuth dà-atamach a dh'fhaodadh a bhith ann.

Nuair a thèid leudachadh gu todhar trì-atamach, a tha a’ toirt a-steach eisimpleirean eòlach leithid uisge (H2O) agus carbon dà-ogsaid (CO2), tha timcheall air 1.6 millean todhar ann. Ma ghluaiseas sinn eadhon nas fhaide gu coimeasgaidhean ceithir agus còig atamach, dh'fheumadh a h-uile duine air an Talamh trì coimeasgaidhean a chruthachadh gach fear. A bharrachd air an sin, le bhith a’ dèanamh a h-uile gin de na todhar sin bhiodh feum air na stuthan gu lèir anns a’ chruinne-cè ath-chuairteachadh iomadh uair.

Ach, chan eil an sìmpleachadh seo a’ toirt cunntas air iom-fhillteachd agus seasmhachd choimeasgaidhean. Tha an stuth as motha a chaidh a chruthachadh gu ruige seo air a dhèanamh suas de faisg air 3 millean dadaman, ach chan eil an adhbhar aige fhathast air a thuigsinn gu tur. Tha cleachdadh comasach aig todhar den sgèile seo, leithid dìon dhrogaichean aillse taobh a-staigh na bodhaig gus an ruig iad an targaid a tha iad an dùil.

A dh 'aindeoin riaghailtean a tha coltach gu bheil iad cuingealaichte, tha ceimigeachd a' ceadachadh sùbailteachd, a 'leantainn gu barrachd chothroman. Faodaidh eadhon na gasaichean uasal, nach eil buailteach a bhith a 'ceangal ri eileamaidean eile, coimeasgaidhean a chruthachadh. Mar eisimpleir, chaidh argon hydride (ArH +) a lorg san fhànais agus ath-riochdachadh ann an deuchainn-lannan fo chumhachan fìor. Le bhith a’ beachdachadh air àrainneachdan fìor, tha an àireamh de choimeasgaidhean comasach a’ leudachadh.

Bidh luchd-rannsachaidh gu tric a’ sireadh stuthan ùra stèidhichte air eòlas a tha ann mu thràth. Faodar seo a dhèanamh le bhith ag atharrachadh choimeasgaidhean aithnichte no a’ cleachdadh stuthan tòiseachaidh ùra ann an ath-bheachdan ceimigeach air a bheil sinn eòlach. Tha na dòighean-obrach sin a’ toirt cothrom do luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air an raon de nithean neo-aithnichte, coltach ri bhith a’ togail thaighean le breigichean LEGO.

Ach, tha feum air ro-innleachdan eile gus ceimigeachd fìor ùr a lorg, na rudan neo-aithnichte neo-aithnichte. Bidh ceimigearan gu tric a’ coimhead a dh’ionnsaigh an t-saoghail nàdarra airson brosnachadh. Is e aon eisimpleir sònraichte an lorg penicillin ann an 1928 nuair a chunnaic Alexander Fleming am molltair aige a’ cur casg air fàs bacterial. Mar thoradh air an lorg serendipitous seo thàinig adhartasan meidigeach iongantach.

Tha cho farsaing sa tha an cruinne-cè ceimigeach a’ cumail chothroman agus dhùbhlain iongantach. Le bhith a’ dol a-steach don raon neo-aithnichte de choimeasgaidhean ceimigeach nach deach a lorg, is dòcha gun lorg sinn fuasglaidhean a bheir cumadh air ar n-àm ri teachd.

