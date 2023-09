Fras Meteor Orionids 2023: Tachartas Celestial air leth

Thathas an dùil gun toir an Orionids Meteor Shower taisbeanadh iongantach de rionnagan seilg gu speuran oidhche na Talmhainn bho 26 Sultain gu 22 Samhain, 2023. Air aithneachadh mar aon de na frasan meteor as brèagha den bhliadhna, tha e a’ gealltainn a bhith a ’glacadh an dà chuid stargazers neo-dhreuchdail agus casual. co-ionann.

Bidh an tachartas celestial seo a’ tachairt nuair a bhios an Talamh a’ dol tron ​​sprùilleach a dh’fhàg comet 1P/Halley às a dhèidh. Nuair a thilleas an comet gu siostam na grèine a-staigh, bidh e a’ dòrtadh deigh agus duslach creagach dhan fhànais, mu dheireadh a’ cruthachadh frasan meteor Orionids agus Eta Aquarids san Dàmhair agus sa Chèitean, fa leth.

Bidh an ìre as àirde de fhras Orionids Meteor a ’tachairt air feasgar 21 Dàmhair, a’ toirt cothrom do luchd-amhairc timcheall air 15 gu 20 rionnag seilg fhaicinn san uair. Ach, tha e nas fheàrr suidheachaidhean coimhead air falbh bho sholais a’ bhaile, agus mar sin thathas a’ moladh turas rathaid gu àite le glè bheag de thruailleadh solais. Tha Buidheann Fànais Chanada a’ comhairleachadh àite soilleir a lorg air falbh bho chraobhan is thogalaichean àrda agus a bhith a’ seachnadh a bhith a’ coimhead air scrionaichean, a’ leigeil leis na sùilean atharrachadh gu speur na h-oidhche.

Ged a bhios cuid de sholas do-sheachanta mar thoradh air ìre Waning Crescent den ghealach, tha soilleireachd agus astar nan meteors Orionid a’ toirt orra coimhead fhathast. Bidh na meteors sin a’ siubhal aig astar iongantach timcheall air 148,000 msu (66 km/s) a-steach do dh’ àile na Talmhainn, gu tric a’ fàgail “trèanaichean” gleansach nan dèidh a mhaireas grunn diogan gu mionaidean. Aig amannan, faodaidh na meteors sin eadhon a bhith nan buill-teine, a ’cruthachadh spreadhaidhean solais fada.

Faodaidh an fheadhainn a tha dèidheil air iongantasan nas celestial a bhith a’ coimhead air adhart ris an fhras meteor Draconid air feasgar 8 Dàmhair. Ged is dòcha nach eil e cho gnìomhach ‘s a bha e anns na bliadhnaichean roimhe, tha e fhathast a’ toirt cothrom a bhith a’ faicinn sreathan solais thairis air na speuran agus a’ coimhead a-mach air àiteachan seallaidh.

Mar sin comharraich na mìosachain agad, Canada, agus dèan deiseil airson eòlas iongantach. Tha an Orionids Meteor Shower na thiodhlac bhon chruinne-cè, agus chan eil fios agad a-riamh dè na seallaidhean iongantach a tha a’ feitheamh riut fo na rionnagan.

