Sàbhail $ 63 air teileasgop Celestron AstroMaster 70AZ: An caraid as fheàrr aig neach-tòiseachaidh

A bheil thu nad reul-eòlaiche neo-dhreuchdail a tha airson tòiseachadh air do thuras rionnagach? Na bi a’ coimhead nas fhaide. Bheir Amazon Prime Big Deal Days 2023 lasachadh iongantach dhut air teileasgop Celestron AstroMaster 70AZ, roghainn air leth airson luchd-tòiseachaidh. Le cùmhnant 33% dheth, tha an teileasgop seo a-nis ri fhaighinn aig aon de na prìsean as ìsle a chunnaic sinn, ga fhàgail na dheagh roghainn a tha càirdeil don bhuidseit.

Tha teileasgop Celestron AstroMaster 70AZ na theileasgop refractor achromatic a tha air leth freagarrach airson a bhith ag amharc air a’ ghealach agus na planaidean. Tha fosgladh 70mm ann agus thig e le goireasan riatanach, a’ toirt a-steach lorgaire dot dearg, dà shùil, agus tripod a ghabhas atharrachadh. Tha an teileasgop seo a’ tabhann deagh luach an airgid, gu sònraichte dha luchd-tòiseachaidh no dhaibhsan a tha airson speuradairean ùra a bhrosnachadh.

Le fad fòcas de 900mm agus trast-thomhas lionsa amas 70mm, tha teileasgop Celestron AstroMaster 70AZ a’ ceadachadh seallaidhean soilleir de speur na h-oidhche ann an dealbhadh teann agus furasta a chleachdadh. Tha an dà shùilean a tha air an toirt a-steach a’ comasachadh àrdachadh suas ri 90x, fhad ‘s a tha am puing rionnag togte agus panhandle ga dhèanamh nas fhasa targaidean a lorg agus a lorg.

Ma tha thu a’ beachdachadh air an teileasgop seo a cheannach no ma tha thu a’ sgrùdadh barrachd roghainnean seallaidh, tha stiùireadh farsaing againn mu na cùmhnantan teileasgopan is teileasgop as fheàrr.

Tha e cudromach cuimhneachadh gur dòcha nach bi teileasgop Celestron AstroMaster 70AZ freagarrach airson a bhith a’ coimhead air àite domhainn no airson speuradairean eòlach a tha a’ sireadh mhodalan nas cumhachdaiche. Dhaibhsan a tha a ’coimhead airson roghainnean eile, tha sinn a’ moladh sgrùdadh a dhèanamh air an Celestron StarSense LT 114AZ no an Celestron AstroMaster 102AZ, a tha a ’tabhann diofar fheartan agus chomasan taobh a-staigh raon prìsean coltach ris.

Na caill a-mach air a’ chùmhnant iongantach seo aig Amazon Prime Day 2023. Tadhail air ar mòr-ionad Amazon Prime Day airson cruinneachadh de na lasachaidhean is cùmhnantan as fheàrr air teileasgopan, prosbaig, camarathan, proiseactaran rionnag, drones, LEGO, agus barrachd.

Prìomh Shònrachaidhean:

- trast-thomhas lionsa amas 70mm

- fad fòcas 900mm

- Seòrsa mount altazimuth làimhe

- Accessories: tripod a ghabhas atharrachadh, lorgadair dot dearg, agus dà shùil

