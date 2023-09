Seann structar fiodha, air a mheas a bhith còrr air 475,000 bliadhna a dh'aois, air a lorg ann an Afraga

Tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach dè an structar fiodha as sine san t-saoghal a tha aithnichte air bruaichean Abhainn Kalambo ann an Zambia agus Tanzania. Tha an structar seo, a thathas a’ meas a tha còrr air 475,000 bliadhna a dh’aois, ro thoiseach dhaoine san latha an-diugh. Chaidh rèiteachadh nan logaichean a dhèanamh le bhith a’ cumadh dà log le bhith a’ cleachdadh innealan cloiche biorach agus dh’ fhaodadh gun robh iad air a bhith na shlighe coiseachd no àrd-ùrlar dha sinnsearan daonna a bha a’ fuireach san sgìre.

Tha comharran air na logaichean a 'sealltainn gun deach an gearradh, an gearradh agus an sgrìobadh a' cleachdadh diofar innealan cloiche a chaidh a lorg air an làrach. Tha log bushwillow na laighe air mullach log eile, air a cheangal le eag mòr ann an cumadh U. Tha an t-Àrd-ollamh Larry Barham, am prìomh arc-eòlaiche bho Oilthigh Liverpool, den bheachd gum faodadh an structar a bhith mar phàirt de shlighe-coiseachd, bunait airson àrd-ùrlar, no eadhon àite airson stòradh no fasgadh.

Bha ceann-latha air na stuthan fiodha a chaidh a lorg air an làrach gu co-dhiù 476,000 bliadhna a dh'aois, fada mus do nochd Homo sapiens. Tha e coltach gur e Homo heidelbergensis, a bha air thoiseach air daoine an latha an-diugh, a chruthaich an structar seo. Tha an lorg cudromach oir is ann ainneamh a bhios fiodh beò airson ùine cho fada, ach chuidich grùidean làn uisge aig Eas Kalambo gus a’ choille a ghlèidheadh.

A bharrachd air an structar log, chaidh stuthan fiodha eile a lorg, a 'gabhail a-steach maide cladhach, pìos, meur roinnte a dh' fhaodadh a bhith na phàirt de ribe, agus log air a ghearradh aig gach ceann. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh gun robh daoine tràtha a’ cleachdadh stuthan mòra, leithid clach is fiodh, gus an àrainneachd a chumadh agus atharrachadh.

Tha an luchd-rannsachaidh an dùil leantainn air adhart le cladhach air an làrach agus tha iad an dòchas obrachadh le riaghaltas Zambian gus Eas Kalambo aithneachadh mar Làrach Dhualchas na Cruinne UNESCO. Thug an Dr Sonia Harmand bho Oilthigh Stony Brook iomradh air an lorg mar rud ùr-nodha, a’ daingneachadh a luach ann a bhith ag àrdachadh ar tuigse mu chleachdadh stuthan organach aig àm mean-fhàs daonna tràth.

