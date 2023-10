Ealain le cuspair Paleontology: Co-obrachadh de Sgilean Daonna is Teicneòlais

By

Tha ealain le cuspair Paleontology a’ fàs gu bhith na cho-obrachadh eadar luchd-ealain daonna agus innealan didseatach. Tha luchd-ealain paleo traidiseanta a bhios a’ cruthachadh ealain às aonais taic bho theicneòlas a’ fàs tearc san raon. Tha aon neach-ealain den leithid, Jan Vriesen, gu sònraichte a’ cruthachadh cùl-raointean ro-eachdraidheil airson taisbeanaidhean taigh-tasgaidh agus tha i air a bhith ag obair le ionadan leithid Taigh-tasgaidh Nàdair is Saidheans Denver agus Taigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra Ameireagaidh.

A dh 'aindeoin a bhith 81 bliadhna a dh'aois, tha Vriesen a' leantainn air adhart a 'coileanadh choimiseanan dhaibhsan a tha a' cur luach air a thàlant airson a bhith a 'smaoineachadh air an àm a dh'fhalbh. Bidh e a’ co-obrachadh le geòlaichean agus paleontologists gus seallaidhean air am peantadh le làimh a chruthachadh a bheir beòshlaint do sheann chruthan-tìre. O chionn ghoirid, chuir Vriesen crìoch air paidhir de dhealbhan a’ sealltainn cuaraidh fosail ainmeil mar a nochd e 150 millean bliadhna air ais, agus sealladh bho Chruthachadh Mhoireasdan Jurassic mar a bha e coltach o chionn 145 millean bliadhna.

Chaidh na dealbhan seo a bharantachadh leis an eòlaiche-chreige Bob Raynolds, a bha airson an toirt don bhuidheann neo-phrothaideach Friends of Dinosaur Ridge. Tha na dealbhan a’ taisbeanadh na seann chruthan-tìre a bhrosnaich oidhirpean glèidhteachais na buidhne, a tha ag amas air làraich fosail a dhìon agus prògraman foghlaim a thoirt don phoball.

Thèid na dealbhan ùra a thaisbeanadh ann an Ionad Lorg Dinosaur Ridge, a leigeas le luchd-tadhail smaoineachadh cò ris a bha an sgìre coltach nuair a bha dineosairean a’ fuireach ann. Tha Dinosaur Ridge, a chaidh fhaighinn le Jefferson County Open Space ann an 1973, air ainmeachadh mar Chomharra-tìre Nàdarra Nàiseanta Sgìre Fosailean Moireasdan.

Tha Jan Vriesen na neach-ealain à Canada a tha a-nis a’ fuireach ann am Minnesota còmhla ri a bhean agus a pheataichean. Thòisich an oidhirp aige air ealain paleo anns na 1970n nuair a ghabh e thairis pròiseact aig Taigh-tasgaidh Royal British Columbia. Bhon uairsin, tha e air aithne fhaighinn san raon.

Ged is fheàrr le Vriesen dòighean ealain traidiseanta, tha e ag aithneachadh buaidh teicneòlais san raon aige. Tha e a’ magadh mu dheidhinn a bhith na “Neanderthal” nuair a thig e gu obair coimpiutair ach tha e a’ tuigsinn gu bheil barrachd luach aig sgilean didseatach sa ghnìomhachas.

