A’ sgrùdadh Saoghal Falaichte Microbes ann am Pàirc Nàiseanta Yellowstone

Tha Pàirc Nàiseanta Yellowstone ainmeil airson a chruthan-tìre iongantach agus fiadh-bheatha eadar-mheasgte, a’ tàladh milleanan de luchd-tadhail gach bliadhna. Ach, falaichte fo na feartan uisge-uisge ainmeil aige tha saoghal de fhàs-bheairtean microscopach air an deach dearmad a dhèanamh o chionn fhada.

Fhad ‘s a tha beanntan, coilltean agus cluaintean na pàirce a’ toirt taic do raon beairteach de mhamailean is eòin, is e na fuarain teth, amaran agus geysers a tha nan àrainn gun samhail airson mòran de bheatha mhicrobial. Bidh na microban beaga bìodach seo a tha dèidheil air caos a’ soirbheachadh ann an teodhachd anabarrach agus suidheachaidhean ceimigeach sgìrean uisge-uisge Yellowstone.

A rèir Eric Boyd, àrd-ollamh meanbh-bhitheòlas aig Oilthigh Stàite Montana, tha na feartan geo-riaghailteach sin air a bhith nam fòcas ann an sgrùdadh saidheansail airson na feartan uisgeachaidh iongantach aca, ach tha an taobh meanbh-bhitheòlas air fuireach gu ìre mhòr gun sgrùdadh. Chaidh geysers, gu sònraichte, a chuir às a dhreuchd mar rud ro luaineach airson sgrùdadh coileanta air sgàth an sprèadhadh nach gabh a thuigsinn.

Ach, tha rannsachadh o chionn ghoirid air faighinn a-mach iomadachd iongantach de bheatha microbial taobh a-staigh nan geysers sin. Le bhith a’ sgrùdadh an DNA de shamhlaichean a chaidh a chruinneachadh bho na fuarain teth, tha luchd-saidheans air grunn ghnèithean microbial sònraichte a chomharrachadh a tha air atharrachadh gu bhith beò san àrainneachd chruaidh seo.

Tha pàirt deatamach aig na coimhearsnachdan microbial sin ann an eag-shiostam Pàirc Nàiseanta Yellowstone, a’ cur ri rothaireachd beathachaidh agus eadhon a’ toirt buaidh air dathan nam matan bacterial dathach a tha a’ sgeadachadh nam feartan geo-riaghailteach. Dh’ fhaodadh tuigse fhaighinn air dàimhean agus gnìomhan nam microbes sin seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air raon farsaing meanbh-bhitheòlas agus mar a tha e ga chleachdadh ann an grunn chuspairean.

Mar a chumas sinn oirnn a’ sgrùdadh iongantasan Yellowstone, an dà chuid ri fhaicinn agus nach fhacas, tha e soilleir gu bheil eadhon barrachd dhìomhaireachd aig a’ phàirc nàiseanta suaicheanta seo na bha sinn a-riamh a’ smaoineachadh. Le bhith a’ dol a-steach do shaoghal falaichte mhicroban, tha luchd-saidheans a’ tilgeil solas ùr air lìon beatha toinnte a tha a’ soirbheachadh anns na h-àrainneachdan gun samhail sin.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th' ann am microban?

Tha microbes, goirid airson meanbh-fhàs-bheairtean, nam fàs-bheairtean beò bìodach nach fhaicear don t-sùil rùisgte. Nam measg tha bacteria, archaea, fungasan, protists, agus bhìorasan.

2. Carson a tha geysers air am meas neo-sheasmhach?

Tha geysers, mar Old Faithful ann am Pàirc Nàiseanta Yellowstone, luaineach mar thoradh air an sprèadhadh eadar-amail aca. Tha na sprèadhaidhean sin air an adhbhrachadh le bhith a’ togail cuideam fon talamh, a tha mu dheireadh a’ leantainn gu sgaoileadh spreadhaidh uisge teth agus smùid.

3. Ciamar a mhaireas microbes ann an àrainneachdan uabhasach mar fuarain teth?

Tha microbes air atharrachaidhean sònraichte a leasachadh a leigeas leotha a bhith beò ann an àrainneachdan fìor. Faodaidh cuid de mhicroban thermophilic, mar eisimpleir, seasamh ri teòthachd àrd le bhith a’ toirt a-mach enzyman sònraichte agus pròtanan dìon.

stòran:

- Pàirc Nàiseanta Yellowstone: https://www.nps.gov/yell/index.htm