Mar a tha Beul-aithris Seann Ghreugach Prometheus a’ nochdadh ar fìrinn ùr-nodha

Tha Prometheus, an Titan a ghoid teine ​​​​bho na diathan agus a thug dha daonnachd, air a bhith na shamhla air adhartas agus cunnart o chionn fhada. Bho shealladh miotas-eòlas, tha e air fhaicinn mar emancipator, a’ dèanamh ar-a-mach an-aghaidh tyranny Zeus air sgàth daonnachd. Ach, anns an t-saoghal ùr-nodha againn, tha brìgh eadar-dhealaichte aig Prometheus.

Chomharraich an Tionndadh Gnìomhachais àite tionndaidh far an robh cumhachd teine ​​​​agus teicneòlas an dà chuid na adhbhar glòir agus mòr-thubaist. Chomharraich an nobhail aig Mary Shelley “Frankenstein,” leis an fho-thiotalan “The Modern Prometheus,” spionnadh agus ideòlas neach-cruthachaidh an uilebheist. Anns a’ cho-theacsa seo, tha Prometheus a’ riochdachadh ar comas airson fèin-sgrios agus na cunnartan a tha an lùib cus teicneòlais.

Anns na beagan bhliadhnaichean a dh’ fhalbh, tha Prometheus air eòlas fhaighinn air ath-bheothachadh ann an cultar mòr-chòrdte, a’ nochdadh ar dealas a thaobh teicneòlas agus na builean aige. Tha film Christopher Nolan “Oppenheimer” a’ tarraing co-shìnte eadar am peanas a dh’ fhuiling am Prometheus miotasach agus J. Robert Oppenheimer, gu tric air a mheas mar athair a’ bhoma atamach. Tha an samhlachas air a sgrùdadh tuilleadh anns a’ phìos theatar aig Annie Dorsen “Prometheus Firebringer,” a tha a’ fighe sgeulachd rabhaidh mu ar eisimeileachd air inntleachd fuadain.

Tha an nobhail aig Benjamin Labatut “The Maniac” a’ toirt sùil air beatha John von Neumann, tùsaire inntleachd fuadain agus teòiridh geama, a tha cuideachd air a choimeas ri Prometheus. Tha leabhar Labatut, air a chomharrachadh mar fhicsean, a’ feuchainn ri miotas-eòlas ùr a chruthachadh airson saoghal an latha an-diugh, a’ tarraing air daoine fìor agus am beachdan.

Tha an dà chuid Oppenheimer agus von Neumann, a bha ag obair gu dlùth còmhla rè Pròiseact Manhattan, a’ riochdachadh co-fhilleadh gnè agus comasachd cur às dha daoine. Tha an obair aca air teòiridh quantum agus am boma atamach a’ sealltainn mar a thig tarraing às gu bhith na fhìrinn fhaicsinneach le builean tubaisteach.

Fhad ‘s a tha cumhachd millteach nan teicneòlasan sin follaiseach, tha an dràma inntleachdail na laighe air mar a thig na bun-bheachdan eas-chruthach sin gu bhith nan taisbeanaidhean concrait. Tha àite Oppenheimer ann an leasachadh a’ bhoma atamach mar dhearbhadh air bun-bheachd airson teòiridh cuantamach. Chan ann bho na diathan a tha a pheanas, glè choltach ri sin Prometheus miotasach, ach bho luchd-faighinn a thiodhlac.

Tha sgeulachd Prometheus a’ freagairt ris an fhìrinn a th’ againn an-dràsta, leis gu bheil ar n-earbsa a tha a’ sìor fhàs air teicneòlas a’ toirt gach cuid adhartas agus cunnart. Faodaidh builean farsaing a bhith aig na roghainnean a nì sinn an tòir air eòlas agus cumhachd. Tha beul-aithris Prometheus na sgeulachd rabhaidh, a’ cur nar cuimhne beachdachadh air a’ bhuaidh bheusach a tha aig ar gnìomhan agus an comas fèin-sgrios.

stòran:

- “Mar a tha seann uirsgeulan Grèigeach a’ mìneachadh ar fìrinn ùr-nodha eagallach ”le AO Scott, The New York Times