Athena: An siostam modaladh teine ​​le cumhachd AI a’ strì ri teintean preasach ann an NSW

Tha siostam modaladh teine ​​​​ùr leis an t-ainm Athena, le cumhachd bho Artificial Intelligence agus dàta bho obair-lann teine ​​​​Black Mountain an CSIRO, gu bhith ag ath-nuadhachadh an t-sabaid an aghaidh teintean preas ann an New South Wales (NSW). Tha Seirbheis Smàlaidh Dùthchail NSW a’ cleachdadh Athena airson a’ chiad uair às deidh deuchainnean soirbheachail an-uiridh.

A’ cleachdadh a’ mhodail giùlan teine ​​ris an canar Spark, a chaidh a leasachadh le sgioba Giùlan is Cunnartan Bushfire an CSIRO, faodaidh Athena ro-innse agus mapadh a dhèanamh air teintean preas, lorg slighe theintean gu ceart, agus làraidhean luchd-smàlaidh agus goireasan uisge a lorg. Tha an Dr Mahesh Prakash, a tha os cionn obair an Dotair Anndra Sullivan, ag ràdh gu bheil comas aig Spark beatha a shàbhaladh.

Air a’ chiad ruith obrachaidh aice, chaidh comasan ro-innse teine ​​Athena a chuir gu deuchainn. Chaidh còrr air 85 teine ​​​​a shamhlachadh air mapa Athena, a’ nochdadh fìrinn eagallach an t-Sultain as teotha a chaidh a chlàradh a-riamh.

Cuiridh an teicneòlas ùr-nodha seo gu mòr ri èifeachdas agus èifeachdas riaghladh teine ​​​​bush ann an NSW. Le bhith a’ toirt seachad ro-innse ceart agus mapadh teine ​​​​fìor-ùine, faodaidh seirbheisean èiginn freagairt nas èifeachdaiche gus beatha agus seilbh a dhìon. A bharrachd air an sin, cuidichidh an comas goireasan smàlaidh teine ​​​​a lorg agus a chleachdadh ann an dòigh nas èifeachdaiche gus teintean a chumail ann agus a’ bhuaidh aca a lughdachadh.

Tha cleachdadh Athena a’ comharrachadh ceum mòr air adhart anns a’ bhlàr an-aghaidh teintean preas. Le bhith a’ cleachdadh cumhachd Artificial Intelligence agus a’ cleachdadh dhòighean modaladh teine ​​adhartach, tha comas aig an t-siostam seo cruth-atharrachadh a dhèanamh air mar a bhios sinn a’ casg, a’ lorg agus a’ riaghladh theintean preasach san àm ri teachd.

stòran:

— An Sydney Morning Herald

- Obair-lann teine ​​​​Black Mountain an CSIRO