Am Blàr thairis air Teòiridh Fiosrachaidh Amalaichte: An e Pseudoscience a th’ ann?

Tha litir fhosgailte air a shoidhnigeadh le 124 neach-saidheans agus feallsanachd mothachaidh air deasbad làidir a bhrosnachadh ann an raon sgrùdaidhean mothachaidh. Tha an litir a’ toirt ionnsaigh air teòiridh fiosrachaidh aonaichte, ga ainmeachadh mar “pseudoscience.” Tha an leasachadh seo nach fhacas a-riamh a’ bagairt a bhith a’ lagachadh adhartas agus cliù saidheans mothachaidh.

Tha teòiridh fiosrachaidh amalaichte, a tha air a mholadh leis an eòlaiche neur-eòlaiche Eadailteach Giulio Tononi, a’ cumail a-mach gu bheil mothachadh co-ionann ris an ìre de “fiosrachadh aonaichte” a tha ann an siostam. Tha e a 'moladh gum faodadh eadhon siostaman sìmplidh beagan mothachaidh a bhith aca.

Tha an litir fhosgailte a’ cur a-mach trì prìomh ghearanan air teòiridh fiosrachaidh amalaichte. An toiseach, tha e ag argamaid gu bheil an teòiridh air barrachd aire fhaighinn bho na meadhanan na tha e airidh air agus nach e prìomh theòiridh mothachaidh a th’ ann. San dàrna h-àite, tha e a’ togail dhraghan mu bhuaidh na teòiridh, a’ toirt a-steach a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air cleachdadh clionaigeach, deasbadan beusanta mu thimcheall AI, rannsachadh bun-cheallan, deuchainn bheathaichean, agus casg-breith. Mu dheireadh, tha e a’ casaid teòiridh fiosrachaidh amalaichte mu bhith na pseudoscience.

Ged a tha càineadh dligheach ann mu theòiridh fiosrachaidh amalaichte, chan urrainnear a dhol às àicheadh ​​gur e prìomh theòiridh a th’ ann ann an raon sgrùdaidhean mothachaidh. Lorg sgrùdadh de luchd-saidheans mothachaidh gu robh faisg air 50% den luchd-fhreagairt den bheachd gu robh an teòiridh gealltanach. Tha e air nochdadh ann am prìomh dheasbadan agus lèirmheasan saidheansail, agus tha taic chudromach aige taobh a-staigh na coimhearsnachd shaidheansail.

Chan eil builean teòiridh fiosrachaidh amalaichte gu riatanach nas duilghe na an fheadhainn aig prìomh theòiridhean mothachaidh. Tha buadhan beusanta agus laghail aig a h-uile teòiridh air am feumar beachdachadh agus deasbad gu faiceallach.

Tha e teagmhach mu chasaidean pseudoscience an aghaidh teòiridh fiosrachaidh aonaichte. Ged a tha e duilich an teòiridh a dhearbhadh gu empirigeach, mar sin tha prìomh phrionnsapalan teòiridhean mothachaidh eile. Le bhith ga fhoillseachadh bhiodh e pseudoscience stèidhichte air an t-slat-tomhais seo ag amas gu mì-chothromach chan e a-mhàin teòiridh fiosrachaidh aonaichte ach cuideachd teòiridhean eile san raon.

Tha e deatamach don choimhearsnachd shaidheansail a dhol an sàs ann an conaltradh spèis agus cuideachail gus dèiligeadh ris na dùbhlain agus na connspaidean a tha timcheall air teòiridhean mothachaidh. Is ann dìreach tro dheasbad fosgailte agus sgrùdadh saidheansail teann as urrainn dhuinn ar tuigse mun iongantas iom-fhillte agus so-ruigsinneach seo adhartachadh.

Mìneachaidhean:

- Teòiridh fiosrachaidh aonaichte: Teòiridh air a mholadh le Giulio Tononi a tha co-ionann ri mothachadh leis an ìre de dh'fhiosrachadh amalaichte a tha ann an siostam.

- Pseudoscience: Creideas no pròiseas a tha air a thaisbeanadh mar shaidheansail ach aig nach eil fianais, dòighean no prionnsapalan saidheansail.

stòran:

