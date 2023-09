Misean OSIRIS-REx aig NASA deiseil gus sampall asteroid a lìbhrigeadh bho Bennu

Tha misean OSIRIS-REx, a thòisich o chionn dusan bliadhna, gu bhith a’ coileanadh clach-mhìle mhòr leis gu bheil an probe aige a’ lìbhrigeadh còrr air 2 unnsa (60 gram) de stuth bhon asteroid Bennu. Tha an sampall seo gu math inntinneach do luchd-saidheans oir thathas a’ creidsinn gu bheil Bennu mar fhuigheall de shiostam na grèine tràth, a dh’ fhaodadh a bhith a ’tabhann seallaidhean air cruthachadh ar planaidean fhèin. Ged nach eil fianais sam bith ann de stuth bith-eòlasach air Bennu fhèin, faodaidh na sampallan sin na blocaichean togail a thug gu beatha air an Talamh fhoillseachadh.

Is e asteroid beag, dorcha a th’ ann am Bennu le uachdar tioram is teth, ga fhàgail na àrainneachd neo-sheasmhach airson beatha a chumail suas. Tha Jason Dworkin, an neach-saidheans pròiseict airson misean OSIRIS-REx, a’ daingneachadh nach eil an toileachas airson sgrùdadh a dhèanamh air na sampallan sin co-cheangailte ri bith-eòlas ach an cothrom eòlas luachmhor fhaighinn mu eachdraidh siostam na grèine.

Thèid na sampallan a thilleadh chun Talamh ann an Roinn 5 “Tilleadh Cruinne Neo-chuingealaichte,” a ’ciallachadh nach eil bacadh sam bith air na sampallan, a’ toirt a-steach an fheadhainn co-cheangailte ri bith-eòlas.

Ann an 2019, rinn luchd-saidheans sgrùdadh airson pìosan meteorite bho Bennu ann an grunn àiteachan air feadh an t-saoghail ach cha b’ urrainn dhaibh fianais chinnteach a lorg. Ach, tha Dworkin a’ toirt fois-inntinn, eadhon ged a bhiodh stuth bith-eòlasach air Bennu, gum biodh e mar-thà an làthair air an Talamh, agus mar sin chan eil adhbhar rabhaidh ann.

Chaidh an sampall, a chaidh a chruinneachadh le bàta-fànais OSIRIS-REx ann an 2020, a dhìon gus dèanamh cinnteach nach bi e ro theth nuair a thèid e a-steach a-rithist gu àile na Talmhainn. Nuair a thig e air tìr ann an Utah, thèid an sampall a ghlanadh le nitrigin gus casg a chuir air stuth bhon taobh a-muigh bho bhith ga thruailleadh. Thèid an uairsin a ghiùlan gu seòmar glan ann an Houston airson tuilleadh sgrùdaidh.

Tòisichidh sgioba de luchd-saidheans a’ sgrùdadh an t-sampall ann an Houston, agus thathar an dùil gun tèid na co-dhùnaidhean tùsail fhoillseachadh anns na seachdainean a tha romhainn. Thèid an sampall a roinn agus a chuir gu timcheall air 200 neach-saidheans air feadh an t-saoghail airson tuilleadh sgrùdaidh. Is e an t-amas a’ mhòr-chuid den t-sampall a ghlèidheadh ​​airson rannsachadh san àm ri teachd a dh’ fhaodadh dòighean agus ionnstramaidean ùra nach eil rim faighinn an-dràsta a chleachdadh.

Is e am prìomh dhùbhlan do luchd-saidheans truailleadh bhon Talamh a sheachnadh fhad ‘s a tha iad a’ sgrùdadh sampall an asteroid. Is e an t-amas aca ionnsachadh dè as urrainn dha Bennu innse dhuinn mu eachdraidh siostam na grèine gun a bhith a’ toirt a-steach stuth Talmhainn.

stòran:

- Space.com