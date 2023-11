Co-obrachadh eadar na SA agus na h-Innseachan gus Amharc na Talmhainn ath-nuadhachadh le Saideal NISAR

Airson a’ chiad uair ann an eachdraidh, tha buidhnean fànais nan Stàitean Aonaichte agus na h-Innseachan air tighinn còmhla gus bathar-cruaidh a leasachadh airson misean amharc na Talmhainn. Tha an saideal NASA-ISRO Synthetic Aperture Aperture (NISAR), a tha faisg air a bhith deiseil, a’ riochdachadh co-obrachadh ùr-nodha eadar NASA agus Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO). An dùil a chuir air bhog ann an 2024, bidh NISAR gu tur ag atharrachadh an dòigh sa bheil sinn a’ tuigsinn agus a’ cumail sùil air a’ phlanaid againn.

Is e prìomh amas NISAR sgrùdadh farsaing a dhèanamh air talamh na Talmhainn agus uachdar deigh gach 12 latha, a’ toirt dhuinn seallaidhean luachmhor air atharrachaidhean thar ùine. Is e an rud a tha a’ dèanamh NISAR gu sònraichte iongantach gu bheil e uidheamaichte le dà shiostam radar fosglaidh synthetigeach (SAR). Tha NASA air an còmhlan-L SAR a leasachadh, fhad ‘s a tha ISRO air an SAR S-band a làimhseachadh, a’ cleachdadh tonnan rèidio de thonnan nas giorra. Le bhith a’ cleachdadh diofar thonnan, bheir NISAR dhuinn tuigse nach fhacas a-riamh air cruthan-tìre mean-fhàs na Talmhainn.

Is e aon de na prìomh raointean fòcas airson NISAR coilltean agus talamh fliuch na Talmhainn, a tha gu sònraichte inntinneach do luchd-saidheans gnàth-shìde. Tha na h-eag-shiostaman sin nan sinc gualain deatamach, a’ gabhail a-steach carbon dà-ogsaid agus gasaichean taigh-glainne eile bhon àile. Ach, tha gnìomhan daonna leithid dì-choillteachadh agus bailteachadh nan cunnart dha na h-eag-shiostaman deatamach sin, a’ lughdachadh an comas stòraidh gualain. Gu dearbh, tha atharrachaidhean cleachdadh fearainn a’ dèanamh suas mu 11% de sgaoilidhean gualain na cruinne.

Tha cur air bhog saideal NISAR tràth ann an 2024 bho Ionad Fànais Satish Dhawan aig ISRO a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach anns a’ chom-pàirteachas eadar NASA agus ISRO. Le bhith ag obair còmhla, tha na buidhnean fànais sin ag ullachadh na slighe airson tuigse nas fheàrr fhaighinn air cruthan-tìre agus eag-shiostaman caochlaideach na Talmhainn. Bidh pàirt deatamach aig beachdan NISAR ann a bhith a’ dèiligeadh ri dùbhlain àrainneachdail agus a’ neartachadh ar n-oidhirpean gus cuir an-aghaidh buaidh atharrachadh clìomaid air a’ phlanaid againn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th' ann an saideal NISAR?

Tha an saideal NISAR na phròiseact co-obrachail eadar NASA agus Buidheann Rannsachaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) a chaidh a dhealbhadh gus amharc na Talmhainn ath-nuadhachadh le bhith a’ sganadh uachdar na planaid gu leantainneach le radar. Tha e uidheamaichte le dà shiostam radar fosglaidh synthetigeach (SAR), ga dhèanamh comasach air seallaidhean gun samhail a thoirt seachad mu na cruthan-tìre agus na h-eag-shiostaman a tha ag atharrachadh.

2. Dè air am bi NISAR a' cuimseachadh?

Tha prìomh fhòcas NISAR air coilltean agus talamh fliuch na Talmhainn, anns a bheil ùidh mhòr aig luchd-saidheans gnàth-shìde. Tha na h-eag-shiostaman sin nan sinc gualain, a’ gabhail a-steach carbon dà-ogsaid agus gasaichean taigh-glainne eile. Cuidichidh beachdan NISAR le bhith a’ tuigsinn nan atharrachaidhean a tha a’ tachairt anns na h-eag-shiostaman deatamach sin agus a’ dèiligeadh ris na dùbhlain a tha an lùib atharrachadh clìomaid.

3. Cuin a thèid an saideal NISAR a chur air bhog?

Thathas an dùil gun tèid saideal NISAR a chuir air bhog tràth ann an 2024 bho Ionad Fànais Satish Dhawan aig ISRO ann an ceann a deas na h-Innseachan. Tha an oidhirp cho-obrachail seo eadar NASA agus ISRO a’ comharrachadh com-pàirteachas ùr-nodha a tha ag amas air ar tuigse mu chruthan-tìre agus eag-shiostaman caochlaideach na Talmhainn adhartachadh.