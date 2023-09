An Equinox agus na Solais a Tuath: Taisbeanadh Sgoinneil

Dh ’fhaodadh an equinox, a thuiteas air 23 Sultain, cothrom nas fheàrr a thoirt seachad na an àbhaist a bhith a’ faicinn sealladh iongantach nan solais a tuath, ris an canar cuideachd an aurora borealis. Tha raon magnetach na Talmhainn agus teilt na planaid aig an àm sin a’ cruthachadh shuidheachaidhean fàbharach airson an t-solais nàdarra seo a thaisbeanadh. Ged nach eil gealltanas deimhinnte ann a-riamh gum faicear na solais a tuath, tha an equinox a’ meudachadh an coltas, seach a bhith cinnteach.

A rèir Dàibhidh Moore, neach-deasachaidh iris Astronomy Ireland, is e costa a tuath Èirinn a Tuath agus Maigh Eo na h-àiteachan as fheàrr ann an Èirinn airson sealladh fhaighinn air na solais a tuath. Tha na raointean sin air leth freagarrach mar thoradh air na seallaidhean gun bhacadh aca den Chuan Atlantaig, còmhla ri glè bheag de thruailleadh solais bho bhailtean-mòra is bhailtean. A dh'aindeoin sin, ma tha na speuran soilleir, faodaidh na solais a tuath a bhith rim faicinn bho àite sam bith den dùthaich.

Bidh iongantas nan solais a tuath a’ tòiseachadh às deidh lasraichean grèine, no sprèadhadh na grèine, na billeanan de thunnaichean de rèididheachd a leigeil a-steach don fhànais. Mu dhà latha às deidh na lasraichean grèine sin tachairt, bhuail na mìrean atamach àile na Talmhainn. Bidh cuid de na mìrean sin glaiste ann an raon magnetach na Talmhainn agus tha iad air an tarraing chun na pòla a Tuath agus a Deas. Nuair a bhuaileas na mìrean sin leis na dadaman agus na moileciuilean san àile, cruthaichidh iad na dathan beòthail a tha co-cheangailte ris na solais a tuath.

Gus làn eòlas fhaighinn air an aurora, tha e riatanach a bhith air falbh bho sholais dhaoine. Cha toir a bhith a’ fuireach ann am baile-mòr ach sealladh air prìomh thaisbeanaidhean. Bidh a’ ghrian a’ dol tro chuairtean de ghnìomhachd a h-uile 11 bliadhna, agus tha dùil gum bi i aig àirde ann an 2025, a’ fàgail gu bheil na beagan bhliadhnaichean ri teachd gu sònraichte iomchaidh airson na solais a tuath fhaicinn.

Bidh Reul-eòlas Èirinn a’ toirt seachad seirbheis rabhaidh aurora, a’ postadh ro-innse gach feasgar mu shuidheachadh nan speuran airson na h-oidhche a tha romhainn, a’ toirt a-steach comas an aurora fhaicinn. Faodar na solais fhaicinn aig diofar amannan tron ​​​​oidhche, uaireannan airson grunn uairean a thìde agus uaireannan dìreach airson ùine ghoirid.

Ged a dh'fhaodas speuran sgòthach bacadh a chur air an eòlas amhairc, bhuail na mìrean bhon ghrèin an àile gu math os cionn nan sgòthan. Mar sin, nuair a tha speuran soilleir ann, faodaidh na solais a tuath a bhith rim faicinn anns a h-uile glòir aca.