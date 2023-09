A’ sgrùdadh ghealachan reòta: Dh’ fhaodadh bàtaichean-aigeann an t-slighe a dhealbhadh

Is dòcha gum bi bàtaichean-aigeann an iuchair gus dìomhaireachd nan cuantan fo-uachdar fhuasgladh air gealach Jupiter Europa agus gealach Saturn Enceladus, a dh’ fhaodadh a bhith a’ lorg fianais mu bheatha coimheach. Ach, tha na monaidhean reòthte sin suidhichte ceudan de mhilleanan de mhìltean air falbh, a’ fàgail rannsachadh na dhùbhlan mòr.

Gus faighinn thairis air na cnapan-starra sin, tha co-obrachadh Eòrpach leis an t-ainm pròiseact TRIPLE-nanoAUV 2 a’ leasachadh siostam gun samhail a’ cleachdadh Antarctica mar raon deuchainn. Tha am pròiseact ag amas air càraichean beaga fon uisge fèin-riaghlaidh (AUVn) a thogail, ris an canar nano-AUVs, a dh’ fhaodas leaghadh tro deigh agus sgrùdadh a dhèanamh air doimhneachd uisgeachan reòthte.

Tha na nano-AUVs a thathas a’ dealbhadh a’ tomhas dìreach 19.7 òirleach de dh’ fhaid agus 3.9 òirleach ann an trast-thomhas, a’ leigeil leotha a dhol a-steach do probe leaghadh-deighe. Bidh na carbadan sin a’ faighinn taic bho shiostam cur air bhog is ath-bheothachadh (LRS), a bhios na stèisean doca fon uisge airson na AUVn gus dàta a thar-chuir agus na bataraidhean aca ath-lìonadh.

Tha an t-Ionad airson Saidheansan Àrainneachd na Mara aig Oilthigh Bremen sa Ghearmailt a’ co-òrdanachadh a’ phròiseict TRIPLE, le taic bho Bhuidheann Fànais na Gearmailt aig DLR. Tha am pròiseact ag amas air na teicneòlasan airson dol a-steach deighe luath agus sgrùdadh lochan fo-eigheach a thoirt còmhla.

Thèid aon de na deuchainnean as cudromaiche a chumail fo sgeilp-deighe Antartaig faisg air Stèisean Neumayer III ann an 2026. Tha e na dhùbhlan mòr faighinn a-steach do lochan subglacial san Antartaig, a tha falaichte fo 13,120 troigh deigh. Ach, tha e cuideachd na dheagh àrainneachd airson a bhith a’ dèanamh deuchainn air teicneòlas a dh’ fhaodadh a bhith air a chleachdadh ann am miseanan san àm ri teachd gus sgrùdadh a dhèanamh air monaidhean reòthte.

Is e amas deireannach a’ phròiseict TRIPLE sgrùdadh a dhèanamh air cuantan uisge-uisge na cruinne air Europa agus Enceladus. Is e miniaturachadh nan carbadan agus dèanamh cinnteach gu bheil iad comasach air seasamh ri cuideam uisge àrd na prìomh dhùbhlain sa phròiseas leasachaidh. A bharrachd air an sin, tha conaltradh leis an Talamh, stòran lùtha, fìor theodhachd, agus rèididheachd uile nam feartan air am feumar beachdachadh airson miseanan san àm ri teachd.

Dh’ fhaodadh soirbheachas pròiseact TRIPLE-nanoAUV 2 eòlas luachmhor a thoirt seachad a ghabhadh a chleachdadh ann am miseanan fànais eadar-nàiseanta. Ged a thathar an dùil gun tèid Europa Clipper orbiter NASA a chuir air bhog ann an 2024, bidh feum air tuilleadh mhiseanan gus sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air dìomhaireachdan nan gealach reòthte sin. Bidh leasachadh bhàtaichean-aigeann agus teicneòlasan ùr-ghnàthach eile mar mheadhan air na rannsachaidhean sin a dhèanamh comasach san àm ri teachd.

