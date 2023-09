Bidh luchd-saidheans ann an Iapan a’ cumail sùil air isotopan ocsaidean fìor throm

Tha luchd-saidheans ann an Iapan air lorg mòr a dhèanamh le bhith a’ cumail sùil air na h-isotopan ocsaidean ro-throm ocsaidean-27 (27O) agus ocsaidean-28 (28O) airson a’ chiad uair. Lorg an sgioba aig Institiud Teicneòlais Tokyo agus RIKEN nach robh an isotope ocsaidean-28, a bhathas den bheachd a bha gu sònraichte seasmhach, na “draoidheachd dhùbailte” mar a bhathas a’ creidsinn roimhe. Cuiridh an lorg seo ri leasachadh ar tuigse air structar niuclasach agus dh’ fhaodadh gum bi buaidh aige air fiosaig rionnagan neutron.

Nuair a bhios fiosaichean niuclasach a’ bruidhinn air àireamhan draoidheil, tha iad a’ toirt iomradh air suidheachadh far a bheil nucleons atom (protons agus neutrons) air an rèiteachadh ann an dòigh a tha a’ dèanamh a niuclas gu neo-àbhaisteach seasmhach. Tha e glè eu-coltach gun caill dadaman le àireamhan sònraichte de phrotonaichean no neutronan, leithid 2, 8, 20, 28, 50, 82, no 126, call lùth mar thoradh air lobhadh rèidio-beò.

Faodar bun-bheachd àireamh draoidheachd a mhìneachadh a’ cleachdadh a’ mhodail shligean niuclasach. Faodar beachdachadh air nuclei mar shligean ioma-shreathach, coltach ri sreathan de oinniún, le àireamh sònraichte de “suidheachain” aig gach slige airson neutronan no protonaichean. Nuair a tha slige air a lìonadh le neutronan no protonaichean, thathas den bheachd gu bheil e “dùinte”. A thaobh ocsaidean-16 (16O), aig a bheil ochd protons agus ochd neutron, tha a’ chiad shlige air a lìonadh le dà neutron, agus tha an dàrna slige air a lìonadh le sia neutronan, ga fhàgail na niuclas “dùbailte draoidheil”.

Bha an isotope ocsaidean-28 na thagraiche airson inbhe draoidheachd dhùbailte leis gu bheil ochd protons agus 20 neutron ann, leis na 20 neutron air an sgaoileadh thairis air trì sligean. Ach, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh a’ bheàrn lùtha eadar an dà orbital slige neodron mu dheireadh lag, a’ ceadachadh measgachadh eadar an dà shlige. Chan eil am bleith shligean seo cumanta agus bha dùil ris airson 28O.

Tha lorg dìth “draoidheachd dhùbailte” ann an ocsaidean-28 na leasachadh cudromach airson teòiridh niùclasach. Leasaichidh e ar tuigse air isotopan le co-mheasan mòra neutron-gu-proton agus cuidichidh e le measadh eadar-obrachaidhean niùclasach neo-aithnichte leithid feachdan trì-neutron. Dh’fhaodadh gum bi buaidh aig na co-dhùnaidhean sin air a bhith a’ sgrùdadh feartan rionnagan neutron.

