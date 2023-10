Dh’ fhaodadh inneal deasachaidh gine ùr stèidhichte air CRISPR ath-nuadhachadh a dhèanamh air leigheasan ginteil

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh air inneal deasachaidh gine ùr a leasachadh a tha comasach air leigheasan ginteil ath-nuadhachadh dha euslaintich le eas-òrdugh ginteil. Chaidh an inneal, enzyme ris an canar AsCas12f, atharrachadh gus a bhith trian de mheud an enzyme Cas9 a thathas a’ cleachdadh gu cumanta, gun a bhith ag ìobairt èifeachdas. Tha am meud teann seo a’ ceadachadh lìbhrigeadh nas èifeachdaiche den enzyme gu ceallan beò.

Chleachd an luchd-rannsachaidh miocroscop dealanach cryogenic gus structar AsCas12f a sgrùdadh agus an dreach atharraichte a innleachadh. Le bhith a’ cruthachadh leabharlann de mhùthaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann agus a’ cothlamadh feadhainn taghte, rinn iad innleachadh air enzyme le comas deasachaidh 10 tursan nas motha na an seòrsa tùsail gun atharrachadh.

Tha soirbheachas an innleadaireachd AsCas12f air a nochdadh ann an deuchainnean bheathaichean, far an deach a chàradh le ginean eile agus a thoirt dha luchagan beò. Sheall na toraidhean gu bheil comas aig an enzyme atharraichte a bhith air a chleachdadh ann an leigheasan gine daonna, a’ toirt a-steach làimhseachadh ghalaran leithid hemophilia.

Is e aon de na buannachdan a tha aig AsCas12f gur e seo aon de na h-enzyman Cas as teann a chaidh a lorg gu ruige seo. Tha am meud nas lugha a’ ceadachadh pacadh nas èifeachdaiche a-steach do bhìorasan giùlain, leithid bhìorasan co-cheangailte ri adeno (AAVn), a thathas a’ cleachdadh gu cumanta airson lìbhrigeadh gine therapy. A bharrachd air an sin, tha AsCas12f a’ cumail suas a ghnìomhachd agus a èifeachdas, ga fhàgail na roghainn gealltanach an àite an enzyme Cas9 as motha.

Tha an luchd-rannsachaidh ag aideachadh gu bheil grunn choimeasgaidhean comasach airson innleadaireachd siostam deasachaidh gine AsCas12f eadhon nas èifeachdaiche. Dh’ fhaodadh tuilleadh rannsachaidh a’ cleachdadh modaladh coimpiutaireachd no ionnsachadh innealan cuideachadh le bhith ag aithneachadh nam mùthaidhean as fheàrr airson leasachaidhean san àm ri teachd.

Gu crìch, tha leasachadh an inneal deasachaidh gine ùr seo stèidhichte air CRISPR a’ tabhann chothroman ùra airson leigheasan ginteil nas èifeachdaiche agus nas èifeachdaiche. Tha meud nas lugha de AsCas12f a’ ceadachadh lìbhrigeadh nas fheàrr agus a’ lughdachadh crìochan enzyman nas motha. Le tuilleadh rannsachaidh is leasachaidh, dh’ fhaodadh an inneal seo leantainn gu làimhseachadh nas fheàrr dha euslaintich le eas-òrdughan ginteil.

