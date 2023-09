Dleastanas gas-chealla ùr ann an craniosynostosis: lorg adhartach

Tha luchd-rannsachaidh aig Weill Cornell Medicine air seòrsa de bhun-chealla neo-aithnichte a lorg a tha a’ leantainn gu craniosynostosis, am measgachadh ro-luath den chlaigeann ann am pàisdean. Bidh craniosynostosis a’ tachairt ann an timcheall air aon às gach 2,500 pàisde agus faodaidh e bacadh a chuir air leasachadh eanchainn mura tèid a làimhseachadh le lannsaireachd. Tha an sgrùdadh ùr-nodha seo, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature, a’ tilgeil solas air iomadachadh neo-àbhaisteach seòrsa sònraichte de chealla-ceal ris an canar bun-cheallan DDR2+.

Rinn an sgioba de luchd-rannsachaidh sgrùdadh air luchagan le mùthadh cumanta co-cheangailte ri craniosynostosis daonna agus lorg iad gu bheil am mùthadh seo a’ piobrachadh iomadachadh neo-àbhaisteach de bhun-cheallan DDR2+, a’ leantainn gu fusion claigeann ro-luath. Tha an lorg seo a’ fosgladh chothroman ùra airson a bhith a’ làimhseachadh craniosynostosis le bhith a’ cuimseachadh agus a’ cur bacadh air a’ ghnìomhachd neo-àbhaisteach bun-cheallan seo.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air a’ cheangal eadar na bun-cheallan cruth-cnàimh agus craniosynostosis, rinn an luchd-rannsachaidh innleachadh air luchagan anns an robh na ceallan-ceum CTSK+, a bha roimhe seo ceangailte ri craniosynostosis, gun aon de na ginean a bha an urra ris an obair aige. A dh’ aindeoin na bha dùil aca, cha do chuir na mùthaidhean sin an gnìomh na bun-cheallan calvarial gus na lannan claigeann a leaghadh; an àite sin, dh'adhbhraich iad gu robh na bun-cheallan sin air an ìsleachadh aig na suaicheantais. Bha cho dona sa bha an fusion co-cheangailte ri ìsleachadh nan bun-cheallan CTSK + sin.

Tha an co-àrd-ùghdar an Dotair Matt Greenblatt a’ cur cuideam air comas an lorg seo le bhith ag ràdh, “Faodaidh sinn a-nis tòiseachadh a’ smaoineachadh mu bhith a’ làimhseachadh craniosynostosis chan ann a-mhàin le obair-lannsa ach cuideachd le bhith a’ cur bacadh air a’ ghnìomhachd neo-àbhaisteach bun-cheallan seo.” Tha an sgrùdadh a’ togail a’ chothruim air leigheasan ùra a leasachadh a dhèiligeas ri bun-adhbhar craniosynostosis, a’ toirt dòchas dha leanabain is teaghlaichean air an tug an suidheachadh seo buaidh.

Ann an sgrùdadh co-cheangailte a chaidh fhoillseachadh ann an Nàdar ann an 2018, chomharraich an aon sgioba rannsachaidh seòrsa eadar-dhealaichte de chealla-ceal cruth-cnàimh ris an canar bun-cheallan CTSK+. Bhrosnaich an lorg na bu thràithe seo tuilleadh sgrùdaidh air àite nan bun-cheallan sin ann a bhith ag adhbhrachadh craniosynostosis. Tha an sgrùdadh seo o chionn ghoirid a’ togail air toraidhean an rannsachaidh a rinn iad roimhe, a’ doimhneachadh ar tuigse air na dòighean iom-fhillte a tha mar bhunait air a’ chumha seo.

Gu h-iomlan, tha an t-adhartas seo ann an tuigse craniosynostosis a’ fuasgladh na slighe airson leasachadh leigheasan cuimsichte a dh’ fhaodadh làimhseachadh a ’chumha seo atharrachadh agus builean adhartachadh dha leanaban air a bheil buaidh.

