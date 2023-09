Dleastanas cheallan gas neo-àbhaisteach ann an craniosynostosis

Is e suidheachadh a th’ ann an craniosynostosis a tha a’ toirt a-steach cothlamadh ro-luath de mhullach a’ chlaigeann ann am pàisdean. Faodaidh seo leantainn gu leasachadh eanchainn neo-àbhaisteach ma thèid fhàgail gun làimhseachadh. Tha luchd-rannsachaidh aig Weill Cornell Medicine air sgrùdadh preclinical a dhèanamh gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na h-adhbharan bunaiteach airson craniosynostosis.

Bha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature, a’ cuimseachadh air aon de na mùthaidhean gine as cumanta co-cheangailte ri craniosynostosis. Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil am mùthadh seo a’ toirt a-steach iomadachadh neo-àbhaisteach de sheòrsa de bhun-cheallan cruth-cnàimh ris an canar bun-cheallan DDR2+. Bidh na ceallan sin a’ cur ri cothlamadh ro-luath a’ chlaigeann.

Roimhe sin, bha luchd-rannsachaidh air seòrsa eile de chealla-ceal cruth-cnàimh a lorg ris an canar bun-cheallan CTSK+ ann am mullach a’ chlaigeann. Bha amharas aca gun robh pàirt aig na ceallan sin ann an craniosynostosis. Ach, anns an sgrùdadh seo, lorg an luchd-rannsachaidh gun do dh’ adhbhraich am mùthadh gine co-cheangailte ri craniosynostosis ìsleachadh bun-cheallan CTSK+, seach an gnìomhachadh. Thug seo orra sgrùdadh a dhèanamh air àite bun-cheallan DDR2+.

Nochd tuilleadh dheuchainnean agus anailis gu bheil ceallan-ceum DDR2+ an urra ri bhith a’ stiùireadh fusion suture neo-àbhaisteach. Bidh na bun-cheallan sin a’ fàs gu h-annasach nuair a bhàsaicheas na bun-cheallan CTSK+, a bhios mar as trice a’ cuir stad air an cinneasachadh aca, mar thoradh air mùthadh gine.

Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh cuideachd air sampallan clò daonna bho freasdal-lannan craniosynostosis agus lorg iad ceallan-cealla coltach ri DDR2 + agus CTSK +. Tha seo a’ soilleireachadh iomchaidheachd clionaigeach nan co-dhùnaidhean aca ann an luchagan.

Stèidhichte air na co-dhùnaidhean aca, tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gum faodadh a bhith a’ cuir stad air iomadachadh bun-cheallan DDR2+ a bhith na làimhseachadh airson craniosynostosis. Bidh na bun-cheallan CTSK + a’ coileanadh an casg seo le bhith a’ cuir a-mach pròtain factar fàis ris an canar IGF-1. Tha an luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gum faodadh a bhith ag atharrais air na dòighean sin cuideachadh le casg a chuir air cothlamadh claigeann neo-àbhaisteach.

Tha an sgrùdadh a’ fosgladh chothroman ùra airson a bhith a’ làimhseachadh craniosynostosis, a dh’ fhaodadh an fheum air ioma-lannsa a lùghdachadh. Bidh rannsachadh san àm ri teachd a’ cuimseachadh air a bhith a’ comharrachadh seòrsaichean eile de bhun-cheallan a tha a’ cruthachadh chnàmhan anns a’ chlaigeann agus a’ tuigsinn nas iom-fhillteachd a’ chumha seo.

