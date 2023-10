A’ dol fodha ann am baile New York: Sgrùdadh NASA a’ nochdadh an adhbhar

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn NASA air fìrinn iongantach fhoillseachadh mu Bhaile New York - tha e a’ dol fodha. Tha cuideam skyscrapers a’ bhaile agus bun-structar cruadhtan ag adhbhrachadh gum bi raointean sònraichte a’ dol fodha aig ìre 1.6 millimeters gach bliadhna, nas luaithe na am baile-mòr gu h-iomlan. Am measg nan àiteachan teth tha Port-adhair LaGuardia, Stadium Arthur Ashe, agus eadhon Eilean Choney.

Faodar an t-iongantas a thoirt air sgàth crìonadh mean air mhean air eigh-shruth air a bheil am baile-mòr. Tha an eigh-shruth air a bhith a' leaghadh airson na 24,000 bliadhna a dh'fhalbh, ag adhbhrachadh crìonadh ann an cuid de sgìrean. Mar eisimpleir, tha raointean-laighe LaGuardia agus Stadium Arthur Ashe air a dhol fodha aig ìrean 3.7 agus 4.6 millimeters gach bliadhna, fa leth, air sgàth giorrachadh an eigh-shruth.

Ach, chan eil a h-uile dòchas air chall. Tha innleadairean New York air raointean a chomharrachadh a tha dha-rìribh ag èirigh. Tha East Williamsburg ann am Brooklyn agus Woodside ann an Queens a’ faighinn àrdachadh aig ìrean de 1.6 millimeters agus 6.9 millimeters gach bliadhna, fa leth. Thathas a’ creidsinn gum faodadh pumpadh uisge talmhainn agus cleachdadh tobraichean stealladh airson làimhseachadh uisge truaillte a bhith a’ cur ri àrdachadh anns na raointean sin, ach tha feum air tuilleadh sgrùdaidh gus an teòiridh seo a dhearbhadh.

Chaidh an sgrùdadh a dhèanamh le sgioba de luchd-saidheans NASA agus oileanaich Oilthigh Rutgers ann an New Jersey. Rinn iad mion-sgrùdadh air na còig bailtean-mòra ann am Baile New York - Manhattan, Queens, Brooklyn, an Bronx, agus Eilean Staten - a’ cleachdadh amharc 3D gus gluasad uachdar agus cumadh-tìre a thomhas bho 2016 gu 2023.

Gu crìch, ged a dh’ fhaodadh Cathair New York a bhith a ’dol fodha ann an cuid de raointean, tha comharran àrdachadh ann an cuid eile. Tha cuideam bun-structair a’ bhaile ag adhbhrachadh crìonadh, ach tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air na feartan a tha a’ cur ris an iongantas seo. Tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air geòlas ar planaid agus a’ tilgeil solas air na h-eadar-obrachaidhean iom-fhillte eadar gnìomhachd daonna agus pròiseasan nàdarra.

Stòr: Artaigil tùsail