Tha teicneòlas ùr a’ leigeil le luchd-saidheans sealladh fhaighinn air tonnan fuaim agus neo-fhoirfeachdan ann an criostalan

Tha luchd-rannsachaidh air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann an raon saidheans stuthan le bhith a’ leasachadh teicneòlas a leigeas leotha tonnan fuaim agus uireasbhaidhean microscopach taobh a-staigh criostalan fhaicinn. Tha comas aig an adhartas ùr-ghnàthach seo am beàrn eadar gluasadan atamach ultrafast agus uinneanan macroscopach a dhùnadh.

Rinn an sgioba de luchd-saidheans bho Oilthigh Stanford, Oilthigh Teicnigeach na Danmhairg, agus Saotharlann Luathaiche Nàiseanta SLAC innleachadh air miocroscop X-Ray adhartach a bha comasach air tonnan fuaim fhaicinn gu dìreach aig ìre rèidh taobh a-staigh criostalan. Le bhith a’ cleachdadh an teicneòlais seo, faodaidh luchd-rannsachaidh sealladh domhainn fhaighinn air na h-atharrachaidhean luath air stuthan agus na feartan a thig às.

Tha pàirt cudromach aig structar atamach stuthan criostalach ann a bhith a’ dearbhadh am feartan agus an cleachdadh. Tha tuigse air làthaireachd uireasbhaidhean agus gluasadan atamach taobh a-staigh an uachdaran criostail deatamach airson a bhith a’ tuigsinn carson a tha cuid de stuthan a’ fàs nas làidire no nas brisg fo chumhachan sònraichte.

Gu traidiseanta, tha e air a bhith dùbhlanach sgrùdadh a dhèanamh air daineamaigs nan uireasbhaidhean agus na saobhadh sin ann an àm fìor aig na lannan iomchaidh. Ach, tha an sgrùdadh ùr seo gu h-èifeachdach a’ dèiligeadh ris a’ chuingealachadh seo. Chruthaich an luchd-rannsachaidh tonnan fuaim taobh a-staigh criostal daoimean agus chleachd iad am miocroscop X-Ray gus na saobhadh seòlta taobh a-staigh structar uachdaran a’ chriostail a ghlacadh. Le bhith a’ sioncronadh le raointean-ama nàdarra de chreathadh aig ìre atamach, bha e comasach dhaibh na saobhadh fhaicinn gu mionaideach.

Gus eadar-dhealachadh a dhèanamh air na claonaidhean a dh’ adhbhraich tonnan fuaim agus uireasbhaidhean, shuidhich an luchd-saidheans gu ro-innleachdail lionsa X-Ray sònraichte air feadh an t-seam. Shlaod an lionsa seo na pàirtean prìseil den chriostail agus chuir e fòcas air na beachdan air raointean far an robh atharrachaidhean structarail an làthair.

Tha an leasachadh ùr-nodha seo a’ tabhann dòigh neo-ionnsaigheach agus àrd-rùn airson a bhith a’ cumail sùil air cruth-atharrachadh stuthan luath. Roimhe sin, bha rannsachadh san raon seo air a bhacadh leis an dìth innealan a bha comasach air na h-atharrachaidhean luath sin a ghlacadh. Tha buaidh aig a’ chomas air na h-atharrachaidhean sin fhaicinn agus a thuigsinn ann an grunn raointean, a’ gabhail a-steach saidheans stuthan, fiosaigs, geòlas, agus saothrachadh.

Le bhith a’ faighinn lèirsinn mu na h-atharrachaidhean aig ìre atamach ro thachartasan macroscopach, faodaidh luchd-rannsachaidh an tuigse air uinneanan leithid iomadachadh teas agus daineamaigs tonn fuaim adhartachadh. Tha an teicneòlas ùr seo a’ fosgladh chothroman airson a bhith a’ sgrùdadh thachartasan tearc air an adhbhrachadh le uireasbhaidhean agus brosnachaidhean ionadail taobh a-staigh criostalan, a’ tilgeil solas air na tachartasan brosnachail a tha a’ leantainn gu cruth-atharrachaidhean ìre nas motha, leaghadh, agus ath-bheachdan ceimigeach.

Chaidh am pàipear rannsachaidh a tha a’ toirt mion-fhiosrachadh air an obair ùr-ghnàthach seo, leis an tiotal “Ìomhaigh fìor-ùine de thonnan fuaimneach ann am mòr-stuthan le miocroscop X-Ray,” fhoillseachadh ann an Imeachdan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan.

stòran:

- Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan

- Obair-lann Luathachaidh Nàiseanta SLAC