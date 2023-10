Bidh mothachairean microneedle a’ comasachadh sgrùdadh leantainneach air ìrean cungaidh-leigheis

Bidh mothachairean microneedle a’ tabhann dòigh sgrùdaidh moileciuil as lugha ionnsaigheach agus leantainneach, a’ toirt seachad fiosrachadh fìor-ùine mu inbhe ghalaran agus an làimhseachadh. Dh’ fhaodadh na mothachairean sin cruth-atharrachadh a dhèanamh air raon stuthan caitheamh cungaidh-leigheis, a’ ceadachadh leigheasan sònraichte stèidhichte air cungaidh-leigheis euslaintich fa leth.

Tha luchd-rannsachaidh aig Sandia National Laboratories air bad mothachaidh caitheamh a leasachadh a chumas sùil leantainneach air ìrean cungaidh-leigheis sa bhodhaig. Bha iad a’ cuimseachadh gu sònraichte air vancomycin, antibiotic a thathas a’ cleachdadh mar an roghainn mu dheireadh gus fìor ghalaran bactaraidh a làimhseachadh. Tha raon leigheasach cumhang aig Vancomycin, a 'dèanamh sgrùdadh leantainneach deatamach gus dèanamh cinnteach à làimhseachadh èifeachdach gun a bhith a' dèanamh cron air an euslainteach.

Bidh an siostam mothachaidh a’ cleachdadh microneedles ann an stoidhle peann insulin còmhla ri mothachairean nanoscale. Cheangail an luchd-rannsachaidh mothachairean nanoscale, ris an canar aptamers, ri uèirichean òir air uachdar nam microneedles. Tha na h-aptamers sin nan iallan DNA a bhios ag atharrachadh cumadh nuair a bhios iad a’ ceangal ri vancomycin, a’ toirt buaidh air an t-sruth dealain a lorgar leis an t-siostam mothachaidh.

Rinn an sgioba deuchainn gu soirbheachail air na mothachairean microneedle ann am fuasgladh saline a’ dèanamh atharrais air na suidheachaidhean taobh a-staigh a’ bhodhaig, a bharrachd air ann am fuil bà gun lagachadh. Bha an siostam comasach air làthaireachd vancomycin a lorg anns an dà shuidheachadh. Chuir an luchd-rannsachaidh cuideachd am bad mothachaidh a-steach do chraiceann muc gus a ghnìomhachd a mheasadh às deidh dha a bhith air a chuir a-steach don bhodhaig.

Dh’ fhaodadh cleachdadh an teicneòlais seo san àm ri teachd a bhith a’ toirt a-steach a bhith a’ cumail sùil air moileciuilean eile, leithid cytokines, a thèid tro atharrachaidhean mòra ri linn galairean. Dh’ fhaodadh an comas sùil a chumail air atharrachaidhean ann an àm fìor luathachadh breithneachadh agus cuideachadh ann an suidheachaidhean èiginneach.

Is e aon dùbhlan ris a bheil an luchd-rannsachaidh a’ dèiligeadh ri bacadh chomharran air adhbhrachadh le stuthan san fhuil agus san chraiceann. Tha iad air fibrinogen a chomharrachadh, moileciuil a tha an sàs ann an dòrtadh fala, mar phrìomh adhbhar airson bacadh. Leasaichidh tuigse agus lasachadh nam factaran sin cruinneas an t-siostam mothachaidh.

Tha comas aig an t-siostam mothachaidh microneedle seo cruth-atharrachadh a dhèanamh air an dòigh anns a bheilear a’ cumail sùil air ìrean cungaidh-leigheis, a’ ceadachadh leigheasan pearsanaichte agus fìor-ùine.

stòran:

– Leabhar-latha Biosensors and Bioelectronics: Ailig M. Downs, Adam Bolotsky, Bryan M. Weaver et al. Mothachadh stèidhichte air aptamer electroceimiceach microneedle: Tomhais moileciuil beag fìor-ùine a’ cleachdadh microneedles stàilinn stainless freumhaichte le sensor, a tha rim faighinn gu malairteach. DOI: 10.1016/j.bios.2023.115408