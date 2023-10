Bidh Headset Virtual Reality ùr airson luchagan a’ leasachadh rannsachadh slighe neòil

Tha foillseachadh ro-chlò-bhualaidh ùr a’ nochdadh leasachadh headset virtual reality (VR) a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte airson luchagan. Tha an inneal ùr-ghnàthach seo, leis an t-ainm MouseGoggles, a’ tabhann eòlas nas bogadh an taca ri suidheachaidhean traidiseanta agus tha comas aige luchd-rannsachaidh a chuideachadh gus tuigse nas doimhne fhaighinn air na slighean neòil a tha an lùib giùlan iom-fhillte.

An-dràsta, gus sùil a thoirt air gnìomhachd eanchainn luchag dùisg, bidh luchd-saidheans mar as trice a’ cuir uinneag glainne an àite earrann den chlaigeann aige agus a’ dìon am beathach fo mhiocroscop. Le bhith a’ cothlamadh an dòigh seo le àrainneachd bhrìgheil, faodaidh luchd-eòlais neurolach sgrùdadh a dhèanamh air na lìonraidhean neural co-cheangailte ri seòladh. Ach, tha na taisbeanaidhean a bhathas an dùil an toiseach airson an cleachdadh le daoine cosgail agus tha rùn aca a tha nas àirde na comas lorg luchainn.

Mar fhreagairt don dùbhlan seo, tha luchd-rannsachaidh air MouseGoggles a leasachadh, headset VR a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte airson luchagan. Tha an inneal seo coltach ri fònaichean-cluaise daonna agus tha e air a dhèanamh suas de dhà thaisbeanadh cruinn, lionsan, agus siostam coimpiutair air a chuairteachadh ann an structar clò-bhuailte 3D. Eu-coltach ri taisbeanaidhean traidiseanta àrd-mhìneachaidh, bidh MouseGoggles a’ cleachdadh scrionaichean le mìneachadh ìosal a chaidh a dhealbhadh an toiseach airson smartwatches, a bhios a’ cuir an luchag a-steach gu àrainneachd bhrìgheil a chaidh a chruthachadh a’ cleachdadh bathar-bog geama bhidio.

Lorg deuchainnean a rinn an sgioba rannsachaidh gu robh luchagan a bha a’ caitheamh an headset MouseGoggles a’ nochdadh pàtrain gnìomhachd neòil anns an cortex lèirsinneach ris an fheadhainn ann an suidheachaidhean traidiseanta. Chaidh gnìomhachadh cheallan àite, a tha nan neurons a tha a’ freagairt air àiteachan sònraichte, a lorg cuideachd ann an hippocampus luchagan a’ seòladh tron ​​​​àrainneachd bhrìgheil. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh gun robh e comasach dha na luchagan àiteachan brìgheil aithneachadh fhad ‘s a bha iad a’ coileanadh gnìomh ionnsachaidh spàsail.

Tha an headset MouseGoggles a’ toirt eòlas nas tarraingiche dha na luchagan, a’ toirt cothrom dhaibh a bhith gan giùlan fhèin nas nàdarra tro dheuchainnean. Dh’ fhaodadh seo an ùine trèanaidh a lughdachadh agus an fheum air rèiteachaidhean ceann-cinn, far a bheil luchagan gun ghluasad. Tha an inneal èifeachdach a thaobh cosgais, le taga prìs nas lugha na $200, a’ cleachdadh pàirtean a tha furasta faighinn thuca agus leabhar-làimhe stiùiridh air-loidhne airson co-chruinneachadh.

Tha an luchd-rannsachaidh air cùl MouseGoggles a-nis ag amas air dreachan nas aotroime agus nas lugha den headset a leasachadh gus àite a thoirt dha luchagan a tha a’ coiseachd gu saor, stèidhichte air fios air ais bhon choimhearsnachd neur-saidheans.

Stòran: Chan eil gin