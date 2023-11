Rannsachadh Ùr a’ nochdadh fuasgladh a dh’fhaodadh a bhith ann airson bleaching corail

Tha luchd-rannsachaidh bho Institiud Saidheans Mara Astràilia (AIMS) agus Oilthigh Melbourne air fuasgladh gealltanach a lorg gus cuir an-aghaidh sèididh corail. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Global Change Biology, a 'moladh gum faod pìosan inbheach den ghnè corail Galaxea fascicularis seasamh nas fheàrr air sèididh agus faighinn air ais nas luaithe nuair a thèid an làimhseachadh le ceallan teas-leasaichte de lìonanaich ris an canar symbionts.

Eu-coltach ri sgrùdaidhean roimhe a bha a’ cuimseachadh air symbionts a tha a’ fulang le teas gu nàdarrach, chleachd an rannsachadh seo symbionts aig an robh am fulangas teas air a dhol suas gu saor-thoileach thar deich bliadhna tro bhith fosgailte do theodhachd àrdaichte san obair-lann. Chaidh na symbionts teas-fhàs seo an uairsin a thoirt a-steach do mhìrean corail a bha air an sèididh gu ceimigeach.

Bha na toraidhean iongantach. Bha na symbionts comasach air dàimh symbiotic a stèidheachadh leis na corailean inbheach fad dà bhliadhna. Bha an symbiosis seo chan ann a-mhàin a 'brosnachadh ath-bheothachadh nas luaithe bho sèididh ach cuideachd chuir e ri fulangas teas nan corailean gun a bhith a' toirt droch bhuaidh air an fhàs aca.

Tha am prìomh ùghdar an Dotair Wing Yan Chan bho AIMS agus Oilthigh Melbourne den bheachd gum faodadh na symbiont algach seo a tha air fàs gu teas a bhith nan goireas luachmhor airson ath-nuadhachadh sgeir. Tha an dòigh-obrach seo a 'sealltainn gealladh thar diofar ghnèithean corail agus ìrean beatha.

Tha seasmhachd fad-ùine a 'chàirdeas symbiotic seo a' toirt dòchas gum faodadh ceallan a tha ag atharrachadh teas a bhith buannachdail do luchd-aoigheachd corail airson iomadh bliadhna ri teachd. Tha seo gu sònraichte cudromach leis gu bheil an cunnart a tha a’ sìor fhàs ann an tonnan teas mara air an stiùireadh le atharrachadh clìomaid ag adhbhrachadh sèididh farsaing agus bàs corail.

Tha an t-àrd-ùghdar an t-Àrd Ollamh Madeleine van Oppen a’ cur cuideam air buannachdan an dòigh-obrach seo, ag ràdh gu bheil na buannachdan a chaidh fhaicinn ann an sgrùdaidhean na bu thràithe air larbha corail agus òigridh cuideachd a’ leudachadh gu corailean inbheach. Tha an dòigh seo, ris an canar “mean-fhàs le taic,” a’ toirt a-steach luathachadh phròiseasan mean-fhàs nàdarrach gus fulangas teas corail àrdachadh.

Bidh an ath cheum san rannsachadh seo a’ toirt a-steach deuchainnean làraich fo smachd gus faighinn a-mach an gabh na h-aon toraidhean a choileanadh taobh a-muigh an obair-lann, le iomadh seòrsa corail agus aig ìre nas motha.

Tha an sgrùdadh seo a’ cur ri oidhirpean farsaing AIMS, an com-pàirtichean, agus an co-oibrichean gus corailean a dhìon bho bhuaidhean atharrachadh clìomaid. A bharrachd air a bhith a’ lughdachadh sgaoilidhean agus a’ gabhail ri ro-innleachdan riaghlaidh sgeirean corail èifeachdach, tha eadar-theachdan leithid symbionts a tha ag atharrachadh teas a’ tabhann dòchas ann a bhith ag àrdachadh fulangas gnàth-shìde agus tapachd airson sgeirean.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an bleaching corail?

F: Bidh sèididh corail a’ tachairt nuair a bhios coloinidhean corail a’ cuir às do lìonanaich symbiotic a tha a’ fuireach anns na figheagan aca, agus mar thoradh air an sin caillear na dathan beòthail aca. Bidh am pròiseas seo gu tric air adhbhrachadh le cuideam àrainneachd, gu sònraichte teòthachd uisge àrd.

C: Carson a tha sèididh corail co-cheangailte?

F: Tha sgeirean corail nan eag-shiostaman air leth cudromach, a’ solarachadh àrainn do ghrunn ghnèithean mara agus a’ toirt taic do eaconamaidhean ionadail tro thurasachd agus iasgach. Nuair a bhios corailean a’ faighinn sèididh farsaing, faodaidh e am bàs adhbhrachadh, a’ toirt buaidh mhòr air slàinte agus bith-iomadachd na sgeir gu lèir.

C: Ciamar a tha cleachdadh symbionts teas-leasaichte a 'cuideachadh corailean?

F: Tha symbionts a tha air atharrachadh le teas comasach air dàimh symbiotic a stèidheachadh le corailean, ag àrdachadh an fhulangas teas aca agus a 'brosnachadh ath-bheothachadh nas luaithe bho sèididh. Dh’ fhaodadh seo ùine luachmhor a cheannach dha sgeirean a tha ann an cunnart bho ghaothan teas mara a tha air an stiùireadh le atharrachadh clìomaid.

stòran:

- Institiud Saidheans Mara Astràilia (AIMS): https://www.aims.gov.au/

- Oilthigh Melbourne: https://www.unimelb.edu.au/

- Bith-eòlas Atharrachadh Cruinneil: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652486