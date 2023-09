Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach inneal gealltanach gus cuir an-aghaidh call cnàimh ann an sgrùdadh fànais

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ lorg fhuasglaidhean gus cuir an-aghaidh call cnàimh fhad ‘s a tha iad a’ sgrùdadh fànais. Tha an sgioba de luchd-rannsachaidh air comas teirpeach a’ mholacail NELL-1 a leasachadh, a’ leudachadh a leth-beatha bho 5.5 uair gu 15.5 uair. Tha an leasachadh seo a’ leigeil leis a’ mholacile fuireach èifeachdach airson ùine nas fhaide gun a bhith a’ call a bith-ghnìomhachd.

Gus an èifeachdas cuimsichte a leasachadh tuilleadh, chuir an luchd-rannsachaidh bioconjugated moileciuil inert bisphosphonate (BP) le NELL-1, a’ cruthachadh moileciuil “smart” ris an canar BP-NELL-PEG. Bidh am moileciuil seo gu sònraichte ag amas air cnàmhan cnàimh, a tha deatamach ann a bhith a’ cuir an-aghaidh call cnàimh fhad ‘s a bhios tu a’ fuireach ann am microgravity.

Sheall toraidhean an sgrùdaidh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris 'npj Microgravity,' gun robh BP-NELL-PEG a 'nochdadh sònrachas nas fheàrr airson clò cnàimh, gun a bhith ag adhbhrachadh droch bhuaidh sam bith. Is e leasachadh cudromach a tha seo leis gu bheil bisphosphonates gu tric air a bhith co-cheangailte ri buaidhean millteach air cnàmhan cnàimh.

Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil na co-dhùnaidhean aca a’ cumail gealladh mòr airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd, gu sònraichte airson miseanan anns a bheil fuireach fada ann am microgravity. Tha iad a’ faicinn gum faodadh BP-NELL-PEG a bhith na inneal luachmhor ann a bhith a’ cuir an-aghaidh call cnàimh agus crìonadh musculoskeletal, gu sònraichte nuair nach eil e comasach trèanadh gnàthach an aghaidh a bhith air sgàth leòntan no factaran neo-chomasach eile.

Ged a tha an sgrùdadh air toraidhean gealltanach a nochdadh, tha feum air tuilleadh sgrùdaidhean daonna gus dearbhadh gu bheil e èifeachdach. Ma tha na sgrùdaidhean sin fhathast soirbheachail, dh'fhaodadh BP-NELL-PEG ath-bheothachadh a dhèanamh air an dòigh anns a bheil speuradairean a 'cur an aghaidh call cnàimh rè siubhal fànais. Tha comas aig an adhartas seo slàinte is sunnd iomlan speuradairean a leasachadh, a’ dèanamh cinnteach gum bi miseanan soirbheachail agus sàbhailte san àm ri teachd.

