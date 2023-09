Leigheas gealltanach airson a bhith a’ lughdachadh call cnàimh san fhànais agus air an talamh

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh California, Los Angeles (UCLA), air leigheas a leasachadh a sheallas gealladh ann a bhith a’ lughdachadh call cnàimh bho shiubhal fànais fad-ùine a bharrachd air crìonadh musculoskeletal air an Talamh. Bidh microgravity, a tha eòlach air speuradairean san fhànais, ag adhbhrachadh call cnàimh aig ìre 12 uair nas àirde na air an Talamh, a tha na chunnart do shlàinte cnàimhneach. Rinn sgioba UCLA sgrùdadh an gabhadh lìbhrigeadh siostamach de mholacile-1 coltach ri NELL (NELL-1) cuideachadh gus an call cnàimh seo a lughdachadh.

Tha NELL-1 na phròtain a tha deatamach airson leasachadh cnàimh agus cumail suas dùmhlachd. Leasaich an luchd-rannsachaidh comas teirpeach NELL-1 le bhith a’ leudachadh a leth-bheatha agus a’ cruthachadh moileciuil “smart” a bhios gu sònraichte ag amas air cnàmhan cnàimh gun a bhith ag adhbhrachadh droch bhuaidh. Sheall na co-dhùnaidhean, a chaidh fhoillseachadh anns an iris 'npj Microgravity,' gun do sheall am moileciuil ùr, ris an canar BP-NELL-PEG, sònrachas nas fheàrr airson clò cnàimh gun a bhith ag adhbhrachadh droch bhuaidhean faicsinneach.

A rèir Chia Soo bho UCLA, tha gealladh mòr aig na co-dhùnaidhean sin airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd, a bharrachd air cuir an-aghaidh call cnàimh agus crìonadh musculoskeletal air an Talamh. Thuirt Kang Ting bho Institiud Forsyth gum faodadh BP-NELL-PEG a bhith na inneal gealltanach nuair nach eil e comasach trèanadh gnàthach an aghaidh a dhèanamh air sgàth leòntan no factaran eile.

Gus deuchainn a dhèanamh air an leigheas ann an suidheachaidhean fìor fhànais, rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh a’ cleachdadh luchagan. Chuir leth de na luchagan seachad naoi seachdainean fada ann am microgravity gus atharrais air siubhal fànais fad-ùine. Chaidh an leth eile a thoirt air ais chun Talamh às deidh 4.5 seachdainean. Chaidh dèiligeadh ris an dà bhuidheann le BP-NELL-PEG no stuth smachd. Sheall na toraidhean gu robh àrdachadh mòr ann an cruthachadh cnàimh anns na luchagan a chaidh a làimhseachadh le BP-NELL-PEG. A bharrachd air an sin, cha robh coltas gu robh droch bhuaidhean slàinte rim faicinn an dà chuid san fhànais agus ann an luchagan air an làimhseachadh leis an Talamh.

Chan e a-mhàin gu bheil an leigheas seo comasach air miseanan fànais san àm ri teachd ach tha e cuideachd a’ tabhann làimhseachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann dha euslaintich le fìor osteoporosis agus suidheachaidhean eile co-cheangailte ri cnàimh air an Talamh. Tha feum air tuilleadh sgrùdaidhean daonna gus na co-dhùnaidhean sin a dhearbhadh agus làn sgrùdadh a dhèanamh air buannachdan teirpeach BP-NELL-PEG.

