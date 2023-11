Crìochan Ùr ann an Reul-eòlas: A’ sgrùdadh tonnan grabhataidh Primordial

Tha speuradairean a’ putadh crìochan ar tuigse air a’ chruinne-cè le bhith a’ sgrùdadh nan raointean as fhaide air falbh de rùm is ùine. Le amharclannan mar an Teileasgop Fànais James Webb (JWST), faodaidh luchd-saidheans a-nis sealladh a dhèanamh air na reultan agus na galaxies as tràithe a chaidh a chruthachadh rè na “Cosmic Dark Ages”. Gu ruige o chionn ghoirid, cha robh an àm seo ruigsinneach mar thoradh air sgòthan de hydrogen neodrach a chuir am falach an sealladh.

Ach a-nis, tha luchd-rannsachaidh a’ foillseachadh dìomhaireachdan nan “tonnan prìomh-imtharraingt” a chruthaich am Big Bang fhèin. Tha an National Science Foundation (NSF) air $3.7 millean a thoirt do Oilthigh Chicago, a’ chiad chuibhreann de thabhartas $21.4 millean. Bheir am maoineachadh seo taic do leasachadh teileasgopan an ath ghinealach a mhapadh cùl-raon cosmic microwave (CMB) agus na tonnan grabhataidh a chaidh a chruthachadh dìreach às deidh breith na cruinne.

Tha tonnan grabhataidh nan cnapan ann an ùine fànais air adhbhrachadh le bhith a’ tighinn còmhla de nithean mòra, leithid tuill dhubh agus rionnagan neutron. A rèir teòiridh Einstein mu cho-sheòrsachd coitcheann, tha tonnan trom-inntinn air an cruthachadh tron ​​​​Bhreat Mhòr a dh'fhaodar a lorg an-diugh mar chreathadh air a' chùl. Tha Oilthigh Chicago, ann an co-obrachadh le Saotharlann Nàiseanta Lawrence Berkeley, ag amas air teileasgopan agus bun-structar a thogail ann an Antarctica agus Chile gus na tonnan sin a lorg.

Tha am pròiseact àrd-amasach seo a’ toirt a-steach 450 neach-saidheans bho barrachd air institiudan 100 air feadh 20 dùthaich. Thathas a’ meas gu bheil a’ chosgais iomlan timcheall air $800 millean, le maoineachadh air a thoirt seachad leis an NSF agus Roinn Cumhachd na SA. Thathas an dùil gum bi na teileasgopan ag obair ro thràth anns na 2030n agus chan e a-mhàin gum bi iad a’ coimhead airson prìomh thonnan grabhataidh ach cuideachd a’ toirt seachad mapaichean mionaideach den CMB, a’ tilgeil solas air mean-fhàs agus nàdar ar cruinne-cè.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an tonnan grabhataidh prìomhadail?

F: Tha tonnan iom-tharraing prìomhadail nan ripples ann an ùine fànais a chaidh a chruthachadh aig àm a’ Bhrag Mhòir agus a dh’ fhaodadh a bhith rim faicinn an-diugh.

C: Ciamar a nì na teileasgopan lorg airson na tonnan sin?

F: Bidh na teileasgopan a thathar a’ leasachadh a’ mapadh cùl-raon cosmach a’ mhicrowave (CMB) agus a’ coimhead airson ainmean seòlta de thonnan trom-inntinn prìomhadail.

C: Dè na lorgan eile a dh’fhaodar a dhèanamh a’ cleachdadh na teileasgopan sin?

A: A bharrachd air a bhith a’ lorg tonnan imtharraingteach, bheir na teileasgopan sin sealladh dhuinn air mean-fhàs na cruinne-cè, cuairteachadh stuth, agus is dòcha gun lorg iad na dìomhaireachdan a tha timcheall air cùis dhorcha agus lùth dorcha.

