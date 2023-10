Sgrùdadh Ùr a’ nochdadh àrdachadh ann an tricead agus neart Cyclones Artaigeach

Ann an sgrùdadh ùr-nodha, tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Stàite Carolina a Tuath, Oilthigh Alasga Fairbanks, Oilthigh Stàite A&T Carolina a Tuath, agus Sandia National Laboratories air fianais làidir a lorg a tha a’ nochdadh gu bheil baidhsagalan san Artaig a’ fàs nas cumanta agus nas dian. Chleachd an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Communications Earth & Environment, cruinneachadh farsaing de sheataichean dàta thairis air grunn deicheadan gus giùlan baidhsagalan san sgìre a sgrùdadh agus a thuigsinn.

B’ e aon de na prìomh nithean a bha a’ stiùireadh an rannsachaidh an t-seiclon cumhachdach nach fhacas a-riamh a bhuail an Artaig an-uiridh, le astar gaoithe suas ri 67msu. Thug an tachartas iongantach seo air luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh a bheil stoirmean mar sin a’ sìor fhàs. Le bhith a’ sgrùdadh dàta gnàth-shìde a’ dol air ais gu na 1950n, chunnaic an luchd-rannsachaidh àrdachadh mòr ann am meud, neart, agus tricead seiclonan Artaigeach thar nan seachdad bliadhna a dh’ fhalbh. Tha na stoirmean cumhachdach seo a’ mairsinn nas fhaide, a’ toirt buaidh air àrainneachd na sgìre ann an dòighean susbainteach.

Chomharraich an sgrùdadh cuideachd co-dhàimh làidir eadar àrdachadh ann an teòthachd agus cruthachadh rothan san Artaig. Mar a bhios an teòthachd a’ sìor dhol am meud san roinn, lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil àite deatamach aig caiseadan teodhachd ann a bhith a’ dearbhadh meud agus neart nan rothan. A bharrachd air an sin, chaidh a lorg gu robh atharrachaidhean anns an t-sruth jet co-cheangailte ris an àrdachadh de chuairtean Artaigeach, gu sònraichte rè seusan a’ gheamhraidh. Bha neartachadh èadhar pòlach anns an troposphere tro mhìosan an t-samhraidh na adhbhar eile a chuir ri iomadachadh rothan.

Tha buaidh an sgrùdaidh seo cudromach. Mar a bhios baidhsagalan nas motha agus nas dian a’ bualadh air an Artaig, bidh a’ bhuaidh a thig às a sin air deigh mara a’ fàs nas fhollaisiche. Le barrachd deigh mara a’ briseadh suas, tha pròiseas atharrachadh clìomaid san roinn air a luathachadh, a’ leantainn gu tuilleadh buaidh air siostam gnàth-shìde na cruinne.

Tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas ùr air cùis iom-fhillte a tha a’ fàs, a’ soilleireachadh an fheum èiginneach airson tuilleadh rannsachaidh agus gnìomh gus buaidh nan rothan Artaigeach sin a tha a’ sìor fhàs tric agus dian a lughdachadh. Le bhith a’ tuigsinn nam feartan a tha a’ stiùireadh an cruthachadh agus an giùlan, faodaidh luchd-saidheans ro-innse agus ullachadh nas fheàrr airson na dùbhlain a thig an cois nan stoirmean cumhachdach sin san àm ri teachd.

CÀBHA

Dè th' ann an seiclon?

Is e siostam sìde mòr a th’ ann an seiclon air a chomharrachadh le ionad le cuideam ìosal agus gaothan làidir a’ cuairteachadh timcheall air. Faodaidh cyclones droch shìde adhbhrachadh, a’ toirt a-steach uisge trom, gaothan làidir, agus stoirmean.

Carson a tha cyclones cudromach ann an sgìre na h-Artaig?

Tha buaidh chudromach aig cyclones ann an roinn na h-Artaig air an t-siostam gnàth-shìde ionadail agus pàtrain gnàth-shìde na cruinne. Faodaidh na stoirmean sin cur ri briseadh deigh mara agus luathachadh ìre atharrachadh gnàth-shìde san Artaig.

Dè a’ bhuaidh a tha aig àrdachadh teodhachd air cruthachadh seiclonan san Artaig?

Tha àrdachadh ann an teodhachd san Artaig co-cheangailte ri cruthachadh rothan. Mar a bhios an sgìre a’ fàs, tha àite aig atharrachaidhean ann an caiseadan teodhachd agus atharrachaidhean air an t-sruth-uisge ann am meud, neart agus tricead nan stoirmean sin.

Ciamar as urrainn do thoraidhean an sgrùdaidh seo fiosrachadh a thoirt do rannsachadh agus gnìomhan san àm ri teachd?

Tha na beachdan a fhuaireadh bhon sgrùdadh seo a’ soilleireachadh gu bheil feum air rannsachadh leantainneach agus ceumannan ullachaidh gus dèiligeadh ris an àrdachadh agus an dian de chuairtean Artaigeach. Tha tuigse air na factaran bunaiteach a tha a’ stiùireadh nan stoirmean sin deatamach airson ro-innleachdan a leasachadh gus a’ bhuaidh aca air an àrainneachd agus siostam gnàth-shìde a lughdachadh.