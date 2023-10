Sgrùdadh a’ nochdadh creagan mar thùs cudromach de charbon dà-ogsaid àile

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris shaidheansail Nature a 'toirt seachad lorg iongantach mu na tha creagan a' cur ri ìrean carbon dà-ogsaid àile (CO2). Tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh pròiseas sìde nàdarra chreagan tòrr CO2 a leigeil ma sgaoil dhan àile, a dh’ fhaodadh a bhith an aghaidh sgaoilidhean bholcànothan. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don tuigse a th’ againn an-dràsta air a’ chearcall gualain agus tha buaidh aige air modaladh atharrachadh clìomaid.

Ged a tha am beachd air cus gualain a stòradh ann an creagan mar ro-innleachd airson atharrachadh gnàth-shìde a lasachadh air aire a tharraing, chan e fuasgladh furasta a th’ ann. Faodaidh creagan a bhith nan sinc gualain nuair a bhios cuid de mhèinnirean a’ gabhail a-steach CO2 ri linn aimsir cheimigeach, a’ cur an aghaidh sgaoilidhean bholcànothan. Ach, tha an sgrùdadh a’ comharrachadh pròiseas eile anns am faod creagan, gu h-àraidh an fheadhainn a tha a’ sàthadh gu uachdar na Talmhainn aig tachartasan togail bheanntan, CO2 a leigeil ma sgaoil.

Bidh an sgaoileadh seo de CO2 a’ tachairt nuair a tha seann chreagan grunnd na mara anns a bheil gualain organach bho fhàs-bheairtean a chaochail o chionn fhada fosgailte do ocsaidean agus uisge nuair a ruigeas iad uachdar na Talmhainn. Bidh an carbon ag ath-fhreagairt le ocsaidean, agus mar thoradh air sin thèid CO2 a leigeil ma sgaoil dhan àile. An àite a bhith nan sinc gualain, bidh na creagan sìde sin nan stòran CO2.

Chleachd an luchd-rannsachaidh eileamaid tracer ris an canar rhenium gus an iongantas seo a thomhas. Fhuair iad a-mach gu bheil sìdeadh creige nàdarra de stuthan silicate a’ leigeil a-mach timcheall air 68 megatons de CO2 gach bliadhna, a tha co-ionann ris na sgaoilidhean bho theasachadh agus fuarachadh thogalaichean aig fìor dhroch shìde anns na SA ann an 2022. Ged a tha seo timcheall air 100 uair nas lugha na CO2 gnàthach daonna sgaoilidhean bho bhith a’ losgadh connadh fosail, tha e coltach ris na tha de CO2 air a leigeil ma sgaoil le bholcànothan air feadh na cruinne, ga fhàgail na fheart cudromach ann an cearcall gualain nàdarra na Talmhainn.

Tha an sgrùdadh a’ moladh gur dòcha gu robh na tachartasan fuasglaidh gualain seo bho aimsir chreagan air a bhith eadar-dhealaichte tro eachdraidh na Talmhainn agus gum faodadh iad a bhith air buaidh a thoirt air gnàth-shìde chruinneil aig amannan de chruthachadh bheanntan. Tha an luchd-rannsachaidh cuideachd a’ sgrùdadh mar a dh’ fhaodadh atharrachadh gnàth-shìde air adhbhrachadh le daoine agus barrachd bleith leantainn gu àrdachadh san aodion CO2 nàdarrach seo san linn ri teachd.

Cuidichidh tuigse air na sruthan nàdarra seo de CO2 bho aimsir chreagan le luchd-saidheans ro-innse nas fheàrr a dhèanamh air a’ bhuidseit gualain agus leasaichidh iad ro-innsean atharrachadh clìomaid. Tha an rannsachadh seo a’ toirt sealladh dhuinn air an eadar-chluich iom-fhillte eadar creagan, carbon dà-ogsaid, agus siostam gnàth-shìde na Talmhainn.

