Bidh tubaistean Supernovae neo-fhaicsinneach a’ toirt a-mach Genesis de sgòthan duslach Cirrus agus sgòthan moileciuil eadar-rionnagach

Tha luchd-saidheans air lorg ùr-nodha a dhèanamh a thaobh daineamaigs gas haidridean neodrach taobh a-staigh lùb a’ Phòla Celestial a Tuath (NCP). Ann an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh anns The Astrophysical Journal, tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gu bheil bualadh eadar dà shlige supernova air na suidheachaidhean riatanach a chruthachadh airson sgòthan duslach cirrus a chruthachadh. Tha na sgòthan sin nan ro-ruitheadairean riatanach airson breith reultan, planaidean, agus sgòthan moileciuil eadar-rionnagach, a tha nam pàirtean bunaiteach de bhlocaichean togail beatha.

Bha an sgrùdadh air a stiùireadh leis an Dotair Joan Schmelz, Reul-eòlaiche Emerita aig Comann Rannsachaidh Fànais nan Oilthighean. Bha an rannsachadh a 'cuimseachadh air spreadhaidhean supernova a tha co-cheangailte ris a' chompanach neo-fhaicsinneach de shiostaman rionnag dà-chànanach a chaidh a sgrùdadh le bàta-fànais Gaia. Nochd an dàta a chaidh a chruinneachadh bho theileasgop Effelsberg sa Ghearmailt grunn ainmean-sgrìobhte de shlige a bha a’ leudachadh, a tha a’ toirt a-steach Bogha Ìosal-Latitude-Intermediate-Velocity (LLIV) air an taobh a tha faisg air làimh agus an NCP Loop.

A rèir an Dotair Schmelz, “Cha d’ fhuair Supernovae an t-seann seo mòran aire leis gu bheil a’ mhòr-chuid den sgaoilidhean inntinneach air a dhol à bith. Ach tha sinn a’ lorg barrachd is barrachd fianais gum faodadh iad a bhith cunntachail airson cuid de structar inntinneach agus daineamaigs sgòthan hydrogen eadar-rionnagach.”

Mar a bhios fuigheall supernova ag aois, bidh na ghathan-X, rèididheachd synchrotron, agus solas optigeach a’ tòiseachadh a’ dol à sealladh, ach tha an t-slige a’ sìor leudachadh bhon ghluasad aice fhèin. Tha an ìre leudachaidh seo a’ dol thairis air ceudan de mhìltean de bhliadhnaichean agus chithear e nas fheàrr tro sgaoilidhean rèidio bho atoman haidridean neodrach a chaidh a sgrùdadh le teileasgop Effelsberg.

Tha an sgrùdadh a 'moladh gu bheil an hydrogen air taobh cùl na slige ag eadar-obrachadh leis a' ghas a 'tighinn faisg air dàrna slige, a' leantainn gu cruthachadh an NCP Loop aig an eadar-ghearradh aca. Chaidh astaran gu Bogha LLIV agus NCP Loop, timcheall air 550 agus 700 solas bliadhna fa leth, a dhearbhadh a’ cleachdadh na prìomh rionnagan anns gach siostam binary.

Tha Gerrit Verschuur, co-ùghdar a’ phàipeir agus reul-eòlaiche rèidio, a’ cur cuideam air cudromachd na h-obrach seo le bhith ag ràdh, “Is e astar aon de na tomhasan as dùbhlanaiche ann an reul-eòlas… airson a’ chiad uair, tha fios againn càite a bheil iad agus ciamar a thàinig iad. Gu bhith."

Tha e deatamach gum bi fios agad air na h-astaran gu na sgòthan rèidio sin gus coimeas a dhèanamh eadar beachdan le modalan agus obrachadh a-mach crìochan bunaiteach nan sgòthan hydrogen. Tha na paramadairean sin a’ toirt a-steach tomad, aois, lùth, agus momentum, a tha riatanach airson a bhith a’ dearbhadh ro-innsean teòiridheach agus ag adhartachadh ar n-eòlas air àite eadar-rionnagach.

Tha toraidhean an sgrùdaidh seo a’ dearbhadh gu bheil an LLIV Arch agus NCP Loop mar phàirt de bhith a’ leudachadh shligean a tha a rèir ro-innse modalan supernovae a tha a’ fàs nas sine. Tha a bhith a’ tuigsinn genesis sgòthan duslach cirrus agus sgòthan moileciuil eadar-rionnagach na cheum mòr air adhart ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan a’ chosmos.

stòran:

- Comann Rannsachaidh Fànais an Oilthigh