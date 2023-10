A 'Tuigsinn Venus: A' sgrùdadh Dleastanas Tectonics Plate anns an Àrainneachd aige

Tha pàipear o chionn ghoirid ann an Reul-eòlas Nàdair air solas a thilgeil air a’ cheangal inntinneach eadar tectonics truinnsear agus faireachdainn sònraichte Venus. Rinn am prìomh ùghdar, an Dotair Matthew Weller bho Institiud Lunar and Planetary, còmhla ri luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Brown agus Oilthigh Purdue, sgrùdadh a’ dèanamh coimeas eadar faireachdainn gnàthach Venus le deuchainnean àireamhach de mean-fhàs teirmeach-ceimigeach-teactonach fad-ùine.

Tha Venus, a dh'aindeoin cho coltach 'sa tha e ann am meud agus meud ris an Talamh, a' taisbeanadh àile gu tur eadar-dhealaichte. Air a phasgadh ann an sgiath dùmhail le carbon dà-ogsaid, bidh Venus a’ faighinn eòlas air teòthachd uachdar nas àirde na 800 ceum Fahrenheit. Tha an fhìor ghnàth-shìde taigh-glainne seo a’ togail ceist bhunaiteach mu mean-fhàs na planaid – carson a tha dìth fianais shoilleir aig Venus air tectonics truinnsear?

Tha an sgrùdadh a’ moladh gu bheil am freagairt aig ìre thràth de ghnìomhachd coltach ri tectonics air Venus. Eu-coltach ris an Talamh, far a bheil tectonics truinnsear a’ leantainn air adhart a’ cumadh uachdar a’ phlanaid, fhuair Venus eòlas air gluasad bho ìre teictoneach gnìomhach chun t-siostam mullach stagnant a th’ ann an-dràsta còrr air billean bliadhna air ais. Thathas a’ creidsinn gu bheil an eadar-ghluasad seo mar thoradh air measgachadh de fhactaran, a’ toirt a-steach call uisge agus tiormachadh an àile mar thoradh air dol a-mach bholcànach. Rinn na h-atharrachaidhean sin air a’ phlanaid a bhith neo-àiteach airson gluasadan teactonaig, a’ leantainn gu sgur de tectonics truinnsear.

Is e an taobh as inntinniche den rannsachadh seo a’ bhuaidh a th’ aige air àm ri teachd na Talmhainn. Le bhith a’ tuigsinn mar a thàinig tectonics truinnsear gu crìch air Venus, gheibh luchd-saidheans sealladh air na factaran a dh’ fhaodadh an Talamh a stiùireadh a dh’ ionnsaigh slighe coltach ri Venus. Tha sgrùdadh nan suidheachaidhean sin deatamach ann a bhith a’ ro-innse na thachair don phlanaid againn agus gus dèanamh cinnteach gum bi i comasach air fuireach san fhad-ùine.

CÀBHA

1. Dè a th' ann an teactonaig plàta?

Is e tectonics truinnsear an teòiridh saidheansail a tha a’ toirt cunntas air gluasad agus eadar-obrachadh earrannan mòra de lithosphere na Talmhainn, no an t-slige as iomallaiche den phlanaid.

2. Ciamar a tha àile Venus eadar-dhealaichte bho àile na Talmhainn?

Tha faireachdainn tiugh de charbon dà-ogsaid aig Venus, a’ leantainn gu fìor ghnàth-shìde taigh-glainne le teòthachd uachdar nas àirde na 800 ceum Fahrenheit. An coimeas ri sin, tha àile na Talmhainn gu ìre mhòr air a dhèanamh suas de nitrigin agus ogsaidean.

3. Carson a tha sgrùdadh Venus cudromach airson àm ri teachd na Talmhainn?

Tha a bhith a’ sgrùdadh Venus a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na nithean a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air comas-còmhnaidh planaid agus mean-fhàs fad-ùine. Le bhith a’ tuigsinn mar a thàinig tectonics truinnsear gu crìch air Venus faodaidh e cuideachadh le luchd-saidheans ro-innse a dhèanamh air na suidheachaidhean a dh’ fhaodadh leantainn gu builean co-chosmhail air an Talamh agus oidhirpean a stiùireadh gus dèanamh cinnteach gum bi a’ phlanaid a’ fuireach ann.

(Tobar: Comann Rannsachaidh Fànais Oilthighean - www.usra.edu)