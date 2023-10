Na fosailean eadar-amail a tha a dhìth anns a 'Ro-cambrianach: tuilleadh fianais an aghaidh Darwinian Evolution

Tha coltas obann phyla bheathaichean eadar-mheasgte aig àm an Cambrian Explosion air a bhith na dhùbhlan o chionn fhada do mean-fhàs Darwinian. A rèir an teòiridh seo, bu chòir ùirsgeulan bith-eòlasach iom-fhillte a bhith air nochdadh mean air mhean thar ùine, le grunn chruthan eadar-mheadhanach. Ach, cha deach fosailean eadar-ghluasaid sam bith a lorg anns na strata Precambrian nach maireann a thàinig ron Chambrian Explosion. Anns an ùine Ediacaran, a tha a’ toirt a-steach deireadh an Precambrian, tha macro-fosailean iom-fhillte, ach tha an dàimh aca ri phyla beathach Cambrian nas fhaide air adhart fhathast connspaideach.

Dh’aidich Teàrlach Darwin fhèin gur e fìor ghearan a bha seo ris an teòiridh aige, a’ toirt fa-near nach robh clàran ann bho na h-amannan mòra bunaiteach ro stratum a’ Chambrian. Is e am mìneachadh as cumanta airson an neo-làthaireachd seo neo-iomlanachd a’ chlàr fosail, a’ moladh gum feumadh sinnsearan bheathaichean a bhith ann ach nach robh iad furasta an glèidheadh ​​air sgàth cho beag ’s a tha iad agus na cuirp bhog. Ach, tha am beachd-bharail artifact seo air a dhol às àicheadh ​​​​le lorgadh o chionn ghoirid air sgìrean fosail Ediacaran a dh’ fhaodadh a bhith air leigeil le bhith a ’gleidheadh ​​​​ro-ruitheadairean bheathaichean beaga le bodhaig bog. An àite sin, cha tug na sgìrean sin a-mach ach lìonanaich fosail agus beagan fhàs-bheairtean trioblaideach.

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Trends in Ecology and Evolution a’ cur tuilleadh fianais ris a’ bheachd-bharail artifact. Rinn Paleontologists air an stiùireadh le Derek Briggs coimeas eadar pròiseasan fosail agus geòlas strata Precambrian agus Cambrian agus lorg iad gun robh iomlan de bheathaichean ann an sreathan Precambrian a bha freagarrach airson an glèidheadh. Tha iad a’ moladh cuingealachadh bog as àirde air àrsachd bheathaichean o chionn 789 millean bliadhna. Chan eil suidheachaidhean coltach ri Burgess Shale, a chaidh a mholadh mar an àrainneachd a tha cuideachail airson glèidheadh ​​​​beathach tràth, air a bhith co-cheangailte ri biotas fosail o chionn 789 millean bliadhna no nas sine.

Tha ùghdaran an sgrùdaidh a’ ciallachadh gum faodadh beàrn Cryogenian ann am biotas air leth glèidhte mìneachadh a thoirt air coltas obann bheathaichean nas fhaide air adhart. Ach, tha coltas gu bheil am mìneachadh seo a’ coimhead thairis air fianais connspaideach, a’ toirt a-steach dìth bheathaichean metazoan neo dà-chonnspaideach aig an àm seo. A bharrachd air an sin, tha sgrùdaidhean eile air a’ bhacadh as motha a chuir air a’ chiad bheathaichean aig aois eadhon nas òige, nas fhaisge air toiseach a’ Chambrian.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt dùbhlan do na barailean mean air mhean mu mean-fhàs Darwinian agus a’ dol an-aghaidh a’ chinn-latha a chaidh a mholadh le sgrùdaidhean gleoc moileciuil. Tha e cudromach gum bi bith-eòlaichean mean-fhàs ag aithneachadh agus a’ dèiligeadh ris na h-eadar-dhealachaidhean mòra eadar an dàta empirigeach agus na prìomh ro-innsean mun teòiridh aca.