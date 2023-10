Bidh Headset Mas-fhìor-fhìrinn Ùr ag àrdachadh deuchainnean luchag ann an Rannsachadh Neuro-saidheans

Tha sgioba de luchd-rannsachaidh air headset virtual-reality (VR) a leasachadh a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte airson luchagan, a’ ceadachadh suidheachadh deuchainneach nas bogadh agus nas nàdarra. Dh’ fhaodadh an leasachadh seo cur gu mòr ri ar tuigse mu na slighean neòil a tha an lùib giùlan iom-fhillte.

Gu traidiseanta, bidh neuroscientists a’ sgrùdadh gnìomhachd eanchainn luchagan dùisg le bhith a’ cur uinneag fhollaiseach an àite earrann den chlaigeann aca agus gan suidheachadh fo mhiocroscop. Gus sùil a thoirt air lìonraidhean neòil seòlaidh, tha na luchagan air an cur air muileann-treabhaidh mu choinneimh taisbeanaidhean farsaing. Ach, tha na taisbeanaidhean sin air an dealbhadh airson daoine agus tha rùn mòran nas àirde aca na na lorgar le luchagan. A bharrachd air an sin, faodaidh an uidheamachd clàraidh eanchainn iomaill na beathaichean a tharraing bho na gnìomhan aca.

Tha an headset VR ùr-leasaichte, ris an canar an luchd-rannsachaidh MouseGoggles, coltach ri fònaichean-cluaise VR daonna ann an dealbhadh. Tha e a’ toirt a-steach dà thaisbeanadh cruinn, lionsan, agus siostam coimpiutair, uile air am pacadh a-steach do chùis clò-bhuailte 3D. Gus àrainneachd bhrìgheil a chruthachadh, chaidh scrionaichean le mìneachadh ìosal a chaidh a dhealbhadh an toiseach airson smartwatches ath-chuir a-steach. Bidh na luchagan a’ seòladh an àite samhlachail seo le bhith a’ ruith air ball rothlach Styrofoam uidheamaichte le mothachairean optigeach gus astar agus stiùireadh a thomhas.

A’ cleachdadh microscopy, lorg an sgioba gun do chruthaich na MouseGoggles pàtran gnìomhachd coltach ris anns an cortex lèirsinneach ris na rèiteachaidhean traidiseanta. A bharrachd air an sin, lorg electrodes a chaidh a chuir a-steach don hippocampus gnìomhachd cheallan àite a bha a rèir an t-slighe bhrìgheil gu lèir, a ’nochdadh gun do dh’ aithnich na luchagan àiteachan brìgheil.

Gus èifeachdas na MouseGoggles a dhearbhadh, rinn an luchd-saidheans trèanadh air luchagan gus gnìomh ionnsachaidh spàsail a dhèanamh. Fhuair na luchagan duais le deochan siùcair fhad ‘s a bha iad a’ sgrùdadh làraich sònraichte, agus nuair a rinn iad ath-aithris air a ’chuairt, nochd iad dùil le bhith a’ reamhrachadh anns na h-aon àiteachan. Tha seo a’ nochdadh gun robh e comasach dha na luchagan àiteachan brìgheil aithneachadh agus a chuimhneachadh.

Tha an luchd-rannsachaidh ag amas air an headset a dhèanamh eadhon nas lugha agus nas aotroime airson deuchainnean anns a bheil luchagan a’ coiseachd gu saor. Tha cosgais cruinneachaidh ìosal, a tha nas ìsle na $ 200 a’ cleachdadh stuthan a tha rim faighinn gu furasta, còmhla ri leabhar-làimhe stiùiridh air-loidhne, a’ dèanamh an MouseGoggles na inneal ruigsinneach dha luchd-rannsachaidh sa choimhearsnachd neur-saidheans.

Dh’ fhaodadh an leasachadh seo leantainn gu deuchainnean nas èifeachdaiche, leis gum faodadh luchagan giùlan nas nàdarraiche ann an àrainneachdan brìgheil, a’ feumachdainn nas lugha de thrèanadh agus nas lugha de ùine air a chaitheamh ann an suidheachadh ceann-stèidhichte. Le comas seallaidhean nas doimhne fhaighinn air na slighean neural a tha mar bhunait air giùlan iom-fhillte, tha comas aig an headset VR ùr seo rannsachadh saidheansail adhartachadh ann an raon neur-saidheans.

