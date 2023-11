Gnè ùr dearc-luachrach air fhoillseachadh: A’ sgrùdadh an enigmatic Jǫrmungandr walhallaensis

Tha lorg inntinneach air nochdadh o chionn ghoirid ann an raon paleontology, a’ tilgeil solas air seann neach-còmhnaidh nan cuantan. Tro mhion-sgrùdadh mionaideach air seann chnàmhan, tha luchd-rannsachaidh air gnè ùr de dearcan-mara a lorg a bha uair a’ cuairteachadh nan cuantan ri taobh dineosairean. Thathas a’ creidsinn gun robh an creutair uisgeach feòil-itheach seo, leis an t-ainm Jǫrmungandr walhallaensis, ann o chionn timcheall air 80 millean bliadhna, aig àm Cretaceous anmoch.

Tha sònrachadh Jǫrmungandr walhallaensis a’ tarraing brosnachadh bho rìoghachd miotas-eòlas Lochlannach, far an robh Jormungandr na nathair mara uirsgeulach. Ach, bha an dearc-mara seo fada nas motha na dìreach creutair miotasach. Tha a mheud mòr, a thathar a' meas a ruigeas suas ri 24 troigh a dh'fhaid, a' dol thairis air meud a cho-aoisean co-aimsireil, an siorc mòr geal.

A’ nochdadh feartan a tha a’ measgachadh eileamaidean de dearcan is nathraichean, tha an Jǫrmungandr walhallaensis a’ cur taobh ùr ri tuigse mosasaurs, buidheann de shnàgairean mara a chaidh à bith. Bha na seann snàgairean sin ann mar ghnè eadar-ghluasaid eadar dà shreath shnàgairean, a’ toirt seachad ceangal a bha a dhìth anns an tòimhseachan mean-fhàs.

Chaidh na tha air fhàgail de fosail Jǫrmungandr walhalllaensis a lorg gu fortanach ann an 2015 ann am baile-mòr Walhalla, Dakota a Tuath. Ach, is ann dìreach tro sgrùdadh mionaideach o chionn ghoirid a chaidh a sheòrsachadh mar ghnè ùr a dhearbhadh. Chaidh na co-dhùnaidhean fhoillseachadh anns an Iris chliùiteach de Thaigh-tasgaidh Eachdraidh Nàdarra Ameireagaidh.

Air a mhìneachadh mar chreutair a tha coltach ri dràgon uisgeach sgèile, bha smeòran, earball coltach ri siorc, aig Jǫrmungandr walhallaensis, agus gu h-inntinneach, rud a tha luchd-rannsachaidh a’ toirt iomradh gràdhach air mar “sùilean feargach.” Tha Amelia Zietlow, prìomh ùghdar an sgrùdaidh, a’ samhlachadh a’ chreutair enigmatic seo ri dràgon mòr Komodo, a’ cur iongnadh air an atharrachadh sònraichte a th’ aige airson dòigh-beatha mara.

Gun teagamh, tha foillseachadh Jǫrmungandr walhalllaensis a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air àm geòlais nan Stàitean Aonaichte air nach eil mòran tuigse. Tha Clint Boyd, a tha na cho-ùghdar air an sgrùdadh, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e ar n-eòlas air loidhne-tìm cruinn-eòlasach is ùineail a leudachadh, a’ toirt cothrom dhuinn na dìomhaireachdan a tha timcheall nan seann ghnèithean inntinneach sin fhuasgladh.

FAQ:

C: Dè an t-ainm a th’ air gnè ùr dearc-mara?

F: 'S e Jǫrmungandr walhallaensis an t-ainm a th' air a' ghnè ùr dearc-mara.

C: Cuin a bha Jǫrmungandr walhalllaensis beò?

A: Bha Jǫrmungandr walhalllaensis ann o chionn timcheall air 80 millean bliadhna aig àm Cretaceous anmoch.

C: Càite an deach fosail Jǫrmungandr walhalllaensis a lorg?

A: Chaidh fosail Jǫrmungandr walhallaensis a lorg ann am baile-mòr Walhalla, Dakota a Tuath.

C: Dè cho fada ’s a bha Jǫrmungandr walhalllaensis air a mheas?

A: Bhathar a’ creidsinn gun ruigeadh Jǫrmungandr walhalllaensis fad mu 24 troigh, a’ dol thairis air meud siorc geal mòr.

C: Dè na feartan sònraichte a bh’ aig Jǫrmungandr walhalllaensis?

A: Bha flippers aig Jǫrmungandr walhalllaensis, earball coltach ri siorc, agus “sùilean feargach.”