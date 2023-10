Turas gu Asteroid 16 Psyche: A’ sgrùdadh breith siostam na grèine

Tha dealbh reul-eòlais o chionn ghoirid air aire luchd-saidheans agus luchd-dealasach fànais a ghlacadh. Tha an ìomhaigh a’ sealltainn cruinneachadh beag de ghreabhal a tha am broinn soitheach meatailt, ach is e an rud a tha ga dhèanamh iongantach gur ann bho asteroid a thàinig an greabhal seo. Mar na tha air fhàgail de stuth bunaiteach bho bhreith an t-Siostam Solar, tha luach saidheansail cudromach aig an sampall seo. A-nis, tha bàta-fànais ùr a’ tòiseachadh air misean gus asteroid eile a sgrùdadh, ris an canar 16 Psyche, anns a bheil sa mhòr-chuid iarann ​​​​agus meatailtean co-cheangailte.

B’ e pròiseas iongantach is iom-fhillte a bh’ ann a bhith a’ cruthachadh siostam na grèine. Thòisich mìrean duslach taobh a-staigh an sgòth a rugadh a 'Ghrian agus na planaidean a' tighinn còmhla, a 'cruthachadh cnapan. Bhiodh na cnapan sin uaireannan a’ fàs le bhith a’ cumail ri cnapan eile, ach dh’ adhbhraich tubaistean aig astaran mòra iad cuideachd a’ briseadh a-mach gu greabhal is duslach. Bho àm gu àm bha tubaistean an sàs ann an cuirp na bu mhotha, leithid nuair a bha an Talamh ga chruthachadh agus nuair a bhuaileas e rud meud Mars. Mar thoradh air sprùilleach an tubaist seo chaidh an Talamh agus a’ Ghealach a chruthachadh.

Nuair a bhuail stuth ri corp celestial a bha a’ sìor fhàs, leig an uiread de lùth a chaidh a chruthachadh tòrr teas a-mach. Mar thoradh air seo thàinig raon creige leaghte, a dh’ fhuaraich mean air mhean thar billeanan de bhliadhnaichean. Fiù 's chun an latha an-diugh, tha cridhe na Talmhainn fhathast teth agus pàirt leaghte. Tha cuid den teas seo a 'tighinn bho bhith a' cruthachadh a 'phlanaid, agus tha an còrr a' tighinn bho bhith a 'crìonadh eileamaidean rèidio-beò. Anns an duslach a thug cumadh air na planaidean bha grunn mhèinnirean creige, deigh, iarann, nicil, agus meatailtean co-cheangailte riutha, còmhla ri comharran de eileamaidean troma, a’ toirt a-steach feadhainn rèidio-beò.

Tha làthaireachd iarann ​​​​agus a chàirdean anns na sgòthan duslach cosmach mar thoradh air cinneasachadh lùth taobh a-staigh rionnagan. Tha na h-eileamaidean sin mar chrìochan ath-bheachdan fusion ann an rionnagan, a dh’ fheumas tòrr lùth airson rud sam bith nas fhaide air falbh a thoirt gu buil. Mar thoradh air an sin, nuair a thuiteas rionnagan agus a spreadh iad, bidh iad a’ leigeil a-mach iarann ​​​​agus eileamaidean trom eile a-steach don chruinne-cè. Tha am pròiseas seo a’ leantainn gu cruthachadh eileamaidean nas truime leithid òr, airgead, luaidhe, agus diofar isotopan rèidio-beò.

Mar a bhios planaid ùr a’ cruthachadh, chan eil am measgachadh de stuthan leaghte a’ tighinn còmhla gu furasta. Bidh mèinnirean nas aotroime, leithid silicon agus alùmanum, ag èirigh gu uachdar na planaid, agus bidh iarann ​​​​nas truime, magnesium, agus meatailtean co-cheangailte riutha a’ dol fodha chun mheadhan. Ma thachras tubaist millteach le planaid eile, bidh e comasach don chridhe meatailteach a bhith beò agus a bhith na asteroid. Bhiodh asteroid mar seo gu ìre mhòr air a dhèanamh suas de nicil agus iarann, còmhla ri beagan eileamaidean trom eile.

Tha dà adhbhar cudromach ann airson a bhith a’ sgrùdadh asteroid nicil / iarann ​​​​mar 16 Psyche inntinneach. An toiseach, tha e a’ toirt seachad sampall ruigsinneach de chridhe na Talmhainn nach gabh a ruighinn, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air cruthachadh ar saoghal agus planaidean creagach eile. San dàrna h-àite, mar a bhios daoine a’ feuchainn ri bunaitean a stèidheachadh air a’ Ghealach agus buidhnean celestial eile, tha e deatamach gum bi goireasan riatanach rim faighinn gu furasta. Ged a tha uisge ri fhaighinn gu farsaing san fhànais, tha stuthan togail leithid stàilinn trom agus trom airson a ghiùlan bhon Talamh. Mar sin, le bhith a’ lorg nan goireasan sin air an làrach bhiodh sin gu mòr a’ sìmpleachadh mhiseanan fànais san àm ri teachd agus a’ lughdachadh chosgaisean.

Le bhith a’ sgrùdadh cothlamadh agus feartan asteroids mar 16 Psyche, tha luchd-saidheans a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan breith an t-Siostam Solar agus a’ fuasgladh na slighe airson sgrùdadh fànais agus oidhirpean tuineachaidh san àm ri teachd.

